Martina Requelme hizo historia: bronce sudamericano en remo

La salteña Martina Requelme ganó bronce en el Sudamericano de remo en Porto Alegre, siendo la primera mujer de Salto en la historia.

Un resultado para toda la vida.

Martina Requelme hizo historia para Salto con medalla en el Sudamericano de Remo en Porto Alegre





El remo salteño continúa escribiendo páginas importantes a nivel internacional y en esta oportunidad el nombre de Martina Requelme quedó marcado en la historia del deporte departamental, al integrar la Selección Uruguaya que participó del Campeonato Sudamericano de Remo disputado en Porto Alegre, Brasil.

La joven deportista del Club Remeros Salto fue parte del equipo celeste que compitió frente a las principales potencias del continente, demostrando un gran nivel en una de las competencias más exigentes del calendario regional para las categorías formativas. Su actuación no solo representó un orgullo para la institución que la formó, sino también para todo el deporte de Salto, que suma una nueva referencia en el ámbito internacional.

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El domingo llegó el momento más destacado de la competencia para la delegación uruguaya, cuando el bote de cuádruple par femenino junior logró quedarse con la medalla de bronce, alcanzando un lugar en el podio sudamericano. El equipo estuvo integrado por Lucía Arrieta, Martina Requelme, María Pía Galeano y Agustina Olivera, quienes realizaron una gran regata para asegurar una presea que refleja el crecimiento del remo uruguayo en las categorías juveniles.

Este resultado tiene un valor especial para el deporte local, ya que Martina Requelme se convirtió en la primera mujer de Salto en integrar una selección uruguaya de remo, y también en la primera en conseguir una medalla a nivel sudamericano, un logro que marca un antes y un después para la disciplina en el departamento y que seguramente servirá de inspiración para nuevas generaciones de deportistas.

La actividad de la remera salteña en Porto Alegre no se limitó únicamente a la prueba en la que logró subir al podio. El sábado también tuvo participación en el doble par femenino junior, donde finalizó en la quinta posición, sumando una importante experiencia internacional que contribuye a su proceso de formación deportiva y le permite continuar creciendo en un deporte que exige constancia, disciplina y alto rendimiento físico.

El Campeonato Sudamericano reunió a representantes de distintos países del continente, entre ellos Brasil, Argentina, Chile y Paraguay, con un alto nivel competitivo que puso a prueba la preparación de los jóvenes atletas. En ese contexto, el desempeño de la representante salteña cobra mayor relevancia, al lograr posicionarse entre las mejores de la región.

El presente deportivo de Martina Requelme refleja el trabajo sostenido que se viene desarrollando en el Club Remeros Salto, institución que continúa aportando talentos al remo nacional y consolidando un proceso que apuesta al crecimiento de la disciplina a nivel formativo.

Pensando en el futuro, la deportista continuará su preparación con el objetivo de volver a integrar la selección uruguaya el próximo año, cuando buscará repetir su participación en la categoría junior e intentar seguir sumando logros para el remo celeste y para el deporte salteño.

El resultado obtenido en Porto Alegre no solo representa una medalla, sino también la confirmación de que el esfuerzo, la dedicación y el trabajo en equipo permiten alcanzar metas importantes, posicionando a Salto en el escenario sudamericano del remo y abriendo nuevas puertas para el desarrollo de esta disciplina en el departamento.

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