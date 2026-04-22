Martín Barreto el DT y la clave de ensamblar

Este Ceibal no se cansa de creer y son 21 jugadores los que llegaron

«Hay que hablar de una renovación concreta, porque se nos fueron jugadores, pero también incorporamos. Al fin de cuentas, es una manera de sostener un determinado potencial. Jugar dos campeonatos en el año, nos plantea una exigencia mayor en relación a la temporada pasada. Si somos un equipo parte de la divisional «B», ¿qué otro objetivo que ascender? Pero tampoco resignamos el fin que supone el Campeonato Salteño.

Estamos en un tiempo de ajuste. En lo inmediato tenemos dos amistosos más, uno de ellos ante Ferro Carril. Queremos llegar al torneo de OFI habiendo un jugado un mínimo de 10 partidos. Ensamblar es la clave y que el funcionamiento responda. Lo táctico suele depender de los jugadores. A partir de los jugadores, la idea es la que surge. Tampoco niego que los jugadores pueden adaptarse al sistema. Para eso, no queda otra otra: entrenar para que la evolución vaya posibilitando alcanzar el fin»

Para MARTÍN BARRETO será el segundo año consecutivo en Ceibal. La respuesta no faltó en la temporada pasada, a tal punto que fue uno más en la zona de play off. Ahora, la misión se redobla, mientras las primeras certezas son capaces de generar su propia acumulación. La última vez de un Ceibal Campeón Salteño en el 2022. Cabe preguntarse: la próxima vez….¿cuándo?

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Los sostenes de una ilusión

El apunte de Martín Barreto en relación directa, con respecto a los jugadores que este año se integraron al plantel del Club Atlético Ceibal. El repaso que no puede faltar.

1- Agustín Barrios

2- Axel Santana

3- Renato Vidal

4- Gonzalo Olivera

5- Angelo Martínez

6- Mateo Ruíz Díaz

7- Braian Brizuela

8- Anibal Muñoz

9- Santiago Pintos

10- César de Freitas

11- Santiago Reyes

12- Edwar de Freitas

13- Mauricio Amaro

14- Luca La Palma

15- Julián Fernández

16- Facundo Trinidad

17- Andry Bochkariov

18- Juan Rosa

19- Nikolai Bochkariov

20- Diego Cardozo

21- Yoel Peralta



Jugadores que eran titulares el año pasado que quedaron:

1- Matías Núñez

2- Fernando Scarrone

3- Ariel Rivero

4- Marcelo Menoni



LOS JUVENILES DEL CLUB

1- Ismael González

2- Gabriel Camargo

3- Aníbal Aranguren

4- Elías González

5- Nicolás Albarenga

6- Lautaro Pintos



Jugadores del año pasado que integraban plantel y siguen:

1- Edinson Adali

2- Matías De León

3- Pablo Daneluk

Total de jugadores entrenando 32.

Maldonado, Salto, la cancha, el entorno….lo que el viento no se llevó: «Se pudo evitar esta paupérrima imagen que se mostró al mundo»

La final de Maldonado y Salto, no pasó de largo. Tampoco se quedó a mitad de camino en la memoria colectiva. No solo por el resultado, la consagración de Maldonado y la ilusión salteña condenada, sino por determinadas circunstancias que rodearon el duelo final. En página 18 de esta misma edición surgen testimonios de salteños que acudieron a la cita y que fueron parte de un tiempo no querido y en todo caso padecido.

En tanto, un portal de San José («El Escuadrón»), hace referencia puntual al estado del campo de juego. El colega no solo no se guarda la exposición del hecho, sino que plasma en adjetivos conjcretos, respecto a que la final se disputó en un escenario de pésimas condiciones. Desde EL PUEBLO, bien vale la pena compartir el texto.

«La final de la 22° Copa Nacional de Selecciones en categoría Absoluta, entre Maldonado y Salto, que finalizó igualada uno a uno y convirtió a Maldonado en el MONARCA DEL INTERIOR, se disputó en un pésimo escenario.

Es cierto que hubo abundantes precipitaciones en la zona, después al querer cortar el césped el terreno de juego parecía arado, rompía los ojos, OFI que se jacta del producto del producto que genera, juega la final de uno de los certámenes más importantes en una cancha en pésimas condiciones, además fue televisado, es decir que en todo el mundo se pudo apreciar la realidad del fútbol del interior, y ojo que no es de los peores escenarios.

LAS PRECARIAS CONDICIONES

No estamos hablando del aspecto deportivo, viendo a los dos finalistas, entendemos que esas condiciones favorecieron más a Salto que a Maldonado, por el fútbol que ambos practican.

El Consejo Ejecutivo de OFI, sabía que lloviera o no, el escenario de precarias instalaciones no era el apropiado para disputar ni un partido por Cuartos de Final, mucho menos el encuentro de mayor trascendencia el torneo. Nadie estuvo cómodo, ni los parciales, ni los periodistas, ni los árbitros, ni los jugadores, Maldonado debió jugar en el Campus Municipal Domingo Burgueño Miguel para darle un marco adecuado a la final de la final de uno de los certámenes más importantes del fútbol de OFI.

Después uno lee los reglamentos y las exigencias para los campeonatos y toman disposiciones de FIFA pensadas para el Santiago Bernabeu, en San Siro o el Parque de los Príncipes y las aplica sin mediar adecuación alguna a estas precarias realidades que muestra el fútbol del interior.

Entendemos que se pudo evitar esta paupérrima imagen que se mostró al mundo, faltaron ganas y decisiones que aunque molesten y cuesten un voto hay que tomarlas. Se nos vienen los Campeonatos de Clubes, en la Divisional A y B, ni se imaginan las canchas que están habilitadas, eso sí en las mismas tienen derecho a ingresar ocho funcionarios técnicos y 10 suplentes por club, después la realidad nos muestra que en la mayoría con suerte puede ingresar el árbitro asistente»

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