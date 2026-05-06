Martín Barreto (Ceibal)

«Hay que ir al encuentro del equipo que queremos»

«El partido contra Ferro Carril valió la pena, porque en buen romance entramos en los días de definición. Uno sabe cual es la idea y los jugadores también. Pero de lo que no tengo dudas y los jugadores tampoco: nos falta aceitar en términos generales.

A todos al principio nos cuesta. Por ejemplo, lo que le pasó a Universitario. Si es cierto que los equipos se conforman de atrás para adelante, no hay porque pensar lo contrario. Hacernos fuertes a la hora de defender. He mencionado que Ceibal es un plantel nuevo en la mayoría de los casos. La clave es amoldar los que llegaron al sistema que se pretende implantar. Hay que ir al encuentro del equipo que queremos. Cada día que pasa tiene que jugar a favor nuestro, para que asome la integración que más fortaleza la prédica. Ese es el fin».

(MARTÍN BARRETO, desde la Dirección Técnica de Ceibal)

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Nahuel de León (Ferro Carril): «Si hay certeza, hay rendimiento»

«Haber vuelto a Ferro no deja de ser una alegría en sí mismo, sobre todo por lo sucedido el año pasado en que se ganó el campeonato Salteño y otro pudo ser el destino en el Campeonato del Interior. Es verdad que nos quedó clavada esa espina. No pensamos que un campeonato sea más importante que otro. No tenemos dudas: hay plantel para pelear los dos. En esto del fútbol, lo fundamental bien que lo sabemos: si hay certeza desde cada jugador, hay rendimiento general del equipo. Todo se ha equilibrado y para nada es fácil ganar sin darlo todo. Lo mejor es eso: que nadie se guarde nada. En la medida que llega el debut, es lógico que lo emocional también cuenta. Pero también pasar de ese plano de las emociones a las exigencias que vamos a tener. Para esa exigencia hay que prepararse. Eso cuenta».

(NAHUEL DE LEÓN, el segundo año con la franja en el pecho. El de la calidad que no le falta)

Uruguay de Bella Unión: ¿el riesgo real para Universitario?

Para el Universitario de Alejandro Irigoyen, será el estreno en cancha de su condición de Campeón del Interior. O planteado de otra manera: comienza la defensa de esa corona que conquistó en el 2025. No otra oposición que la de Uruguay de Bella Unión, el que supo de trascendencia en la zona entre la década de los 60 y los 70.

Memoriosos que reflotarán los enconos deportivos entre Uruguay y Santa Rosa. Este Uruguay ahora, es el que esperará por Universitario el sábado en el estadio «Walter Martínez Cerrutti» de Bella Unión. Y la interrogante es esa: ¿es un riesgo real para Universitario? Al equipo lo orienta DANILO RIPOLL y no es cosa menor que ha tenido incorporaciones válidas, entre ellas, uno de los claves de Salto del último Campeonato del Interior: Nicolás Arbiza.

El DT vio por la TV a Universitario jugar ante Polancos de Nueva Palmira en el único duelo final por la Super Copa….«Yo se que no fue el mejor Universitario, pero no por eso le bajaría la calificación como campeón del Interior que es. Este primer partido, nos irá dando la pauta para lo que estamos.

Esto es concreto: para ser uno de los mejores dos de la serie, hay que ganar todo de local. No es que lo que pierda adentro, lo gane afuera. Hay que asegurarnos en casa. En esa línea estamos» El partido se jugará el sábado. La primera visita de Universitario. La espera en casa de Uruguay, El de aquella mística ganadora en la década de los 60 y 70. Este mismo: el que sueña volver a ser.

A Barrio Albisu no le bajan el copete de la ilusión….

«A la clasificación la ganamos en el partido que jugamos como visitantes. La reacción del equipo hasta ponernos solo un gol por debajo. Después de ese 3-4 sabíamos que estábamos en condiciones de pelearla».

El presidente de Barrio Albisu FC, GABRIEL DE LOS SANTOS, es parte de ese convencimiento. Aquella derrota frente a Cuareim de visitante….no fue tanto golpe adverso. Acaso, un termómetro para descifrar la chance de futuro inmediato.

Ganó 1 a 0 en el partido de vuelta y resolvió por penales. Se metió en la zona de grupos de la Divisional «B». Cambió de mando técnico este año: de Luis «Cono» Martínez a Joaquín Suárez. En la semana que va transcurriendo, una manera de acentuar la adecuación para el tiempo que se viene. Barrio Albisu vuelve a sumarse en una instancia como esta, y a esa ilusión no le bajan el copete. Mientras el rescate de la toma gráfica no es parte de la añoranza en Barrio Albisu. Más bien una consecuencia cimentada: la copa de Campeón en manos del presidente.

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