lunes, 11 de agosto de 2025
Martes 12 de agosto: recolección de restos de poda y chatarra en distintos barrios de Salto

Diario EL PUEBLO digital
El Gobierno de Salto informa a la población que este martes 12 de agosto, las cuadrillas del área de Parques y Jardines del Departamento de Servicios Públicos realizarán tareas de recolección de restos de poda y chatarra en diferentes puntos de la ciudad.

Una de las cuadrillas trabajará en los barrios Grattone, Viviendas Mandala y Chacras del Norte. La segunda finalizará el trabajo pendiente en los barrios Talleres Norte y Talleres Sur, para luego continuar en barrio Gautrón.

En paralelo, el servicio de recolección de podas de Gestión Integral de Residuos operará en los siguientes horarios y zonas:

  • De 5:00 a 12:30 horas: entre Costanera Sur, Catalina Harriague de Castaños y Pascual Harriague, además del barrio Bello Horizonte.
  • De 12:00 a 17:00 horas: barrio Artigas y Proyecto Volcán.
  • De 19:30 a 03:00 horas: zona comprendida entre Avenida Paraguay, Saturnino Ribes, Ramón J. Vinci y Líber Seregni.
