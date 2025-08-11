Martes 12 de agosto: recolección de restos de poda y chatarra en distintos barrios de Salto

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto informa a la población que este martes 12 de agosto, las cuadrillas del área de Parques y Jardines del Departamento de Servicios Públicos realizarán tareas de recolección de restos de poda y chatarra en diferentes puntos de la ciudad.

Una de las cuadrillas trabajará en los barrios Grattone, Viviendas Mandala y Chacras del Norte. La segunda finalizará el trabajo pendiente en los barrios Talleres Norte y Talleres Sur, para luego continuar en barrio Gautrón.

En paralelo, el servicio de recolección de podas de Gestión Integral de Residuos operará en los siguientes horarios y zonas:

De 5:00 a 12:30 horas : entre Costanera Sur, Catalina Harriague de Castaños y Pascual Harriague, además del barrio Bello Horizonte.

: entre Costanera Sur, Catalina Harriague de Castaños y Pascual Harriague, además del barrio Bello Horizonte. De 12:00 a 17:00 horas : barrio Artigas y Proyecto Volcán.

: barrio Artigas y Proyecto Volcán. De 19:30 a 03:00 horas: zona comprendida entre Avenida Paraguay, Saturnino Ribes, Ramón J. Vinci y Líber Seregni.