back to top
13.8 C
Salto
miércoles, septiembre 10, 2025
Luto - Listón negro
InicioSOCIALESFÚNEBRES

MARIO GUILLERMO MARZAROLI LOETTI (Q.E.P.D.)

137
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/x3p6

Falleció hoy, 9 de septiembre de 2025, a los 79 años de edad.

Su esposa: Marta Teresa Díaz. Sus hijos: Luis Eduardo, Mario Daniel. Sus nietos y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el día 10 de septiembre a la hora 11:00 en Cementerio Central.

Casa de duelo: San Martín 1426 casi Apolón.

- Advertisement -SOL - Calidez en compañía

Velatorio en Brasil 731, Sala 1.

COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM


Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/x3p6
Te recomendamos leer:

Elsa Lourdes Dominguez de Idiart.

ESTHER MARÍA ARTAGAVEYTÍA de SILVEIRA (Q.E.P.D.)

FÚNEBRES