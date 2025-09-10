MARIO GUILLERMO MARZAROLI LOETTI (Q.E.P.D.)

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/x3p6
Falleció hoy, 9 de septiembre de 2025, a los 79 años de edad.
Su esposa: Marta Teresa Díaz. Sus hijos: Luis Eduardo, Mario Daniel. Sus nietos y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el día 10 de septiembre a la hora 11:00 en Cementerio Central.
Casa de duelo: San Martín 1426 casi Apolón.
Velatorio en Brasil 731, Sala 1.
