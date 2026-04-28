Mario Ferrería Mendoza: proyección internacional en las pruebas de rienda



Joven jinete uruguayo Mario Ferrería Mendoza se consolida como figura de las pruebas de rienda, con títulos nacionales e internacionales y un destacado futuro deportivo.

Mario Ferrería Mendoza se posiciona como uno de los jóvenes talentos más prometedores de las pruebas de rienda en Uruguay, con una trayectoria marcada por la constancia, la técnica y un vínculo con el caballo construido desde la infancia.

Sus primeros pasos en la competencia se remontan a 2008, cuando con apenas cinco años participaba de jineteadas y pruebas de forma esporádica, muchas veces sin contar con un caballo propio. Entre los siete y ocho años logró tener el suyo, un punto de inflexión que le permitió competir con mayor regularidad y comenzar a destacarse en el ámbito nacional.

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En 2015 dio un salto cualitativo al iniciar el entrenamiento de caballos para terceros e integrarse formalmente a las competencias de la Sociedad de Criadores de Cuarto de Milla del Uruguay. Allí consolidó su crecimiento deportivo, obteniendo títulos nacionales en categorías formativas —niño, menor y juvenil— dentro de una disciplina que exige precisión, velocidad y coordinación.

Su proyección trascendió fronteras en pocos años. A nivel internacional, representó a Uruguay con resultados destacados: fue quinto en el Mundial Juvenil de 2018 y alcanzó el subcampeonato Panamericano en 2019, ubicándose entre los referentes de su generación.

El punto más alto de su carrera llegó en 2024, cuando se consagró campeón mundial en Brasil en la prueba de tres barriles, una de las más exigentes del rodeo, junto a Fernando Hernández. Al año siguiente, en 2025, reafirmó su nivel competitivo al obtener una victoria individual en Chile.

En el plano local, Ferrería Mendoza continúa siendo protagonista en pruebas de potros, destacándose por su regularidad y competitividad, elementos que lo mantienen en la élite nacional.

Logros destacados

Campeón Mundial – Tres barriles (Brasil 2024)

Ganador internacional – Tres barriles (Chile 2025)

Subcampeón Panamericano – 2019

5° puesto Mundial Juvenil – 2018

Campeón Nacional – categorías niño, menor y juvenil

Campeones del Futuro – 2026

La Cachimba – 2026

Razas Unidas – 2022

Bicampeón Totti Bonomi – 2023 y 2024

Potros por un Sueño – 2025

Con una carrera en pleno ascenso, Mario Ferrería Mendoza continúa consolidándose como una de las figuras a seguir dentro de las pruebas de rienda, proyectando el nombre de Uruguay en competencias donde la precisión técnica y la conexión con el caballo son determinantes.

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