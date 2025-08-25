MARIA NILDA HERNÁNDEZ CARBALLO (Q.E.P.D.)

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/le9p
Falleció el 24 de agosto de 2025, a los 75 años de edad.
Su esposo José María Escobar;
sus hijas Alejandra y María Luz;
sus nietos y bisnietos;
sus hermanas Alicia y Olga,
y sus respectivas familias,
participan con profundo pesar dicho fallecimiento.
Casa de duelo: Maciel 1252
Velatorio: COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM, Brasil 731, Sala 3
Sepelio realizado el lunes 25 de agosto a la hora 15 en el Cementerio Central.
