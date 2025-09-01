back to top
12.7 C
Salto
lunes, septiembre 1, 2025
Luto - Listón negro
InicioSOCIALESFÚNEBRES

MARIA ELIZABETH DUARTE AIELLO (Q.E.P.D.)

0
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/2ip6

Falleció hoy, 1 de septiembre de 2025, a los 80 años de edad.

Sus hijos: José Antonio y María Eugenia, María Elena y Hugo, Andrés y María Pía. Sus nietos: Nicolás, Macarena, Joaquín, Pablo, Valentino, Belén. Y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio hoy hora 15:00 en Cementerio Central.

Casa de duelo: Juncal 355.

- Advertisement -SOL - Calidez en compañía

Velatorio: Brasil 731, sala 2

COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/2ip6
Te recomendamos leer:

ADA MARGOT CORREA SALDAÑA Q.E.P.D.

FÚNEBRES

MYRIAM BEATRIZ ALBISU BORRELLI (Q.E.P.D)