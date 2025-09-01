MARIA ELIZABETH DUARTE AIELLO (Q.E.P.D.)

El concepto de patria en Uruguay, vinculándolo históricamente con la democracia y la educación cívica. Desde Artigas y la instrucción del Año XIII hasta la escuela vareliana y la marcha Mi Bandera, el patriotismo uruguayo se consolida como cívico y pluralista. Honrar la patria hoy significa participar activamente en la democracia, respetar los derechos humanos y fortalecer la justicia social.