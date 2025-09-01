MARIA ELIZABETH DUARTE AIELLO (Q.E.P.D.)

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/2ip6
Falleció hoy, 1 de septiembre de 2025, a los 80 años de edad.
Sus hijos: José Antonio y María Eugenia, María Elena y Hugo, Andrés y María Pía. Sus nietos: Nicolás, Macarena, Joaquín, Pablo, Valentino, Belén. Y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio hoy hora 15:00 en Cementerio Central.
Casa de duelo: Juncal 355.
Velatorio: Brasil 731, sala 2
COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM
