MARÍA ADELINA BIASSINI GARCÍA (Q.E.P.D)

Falleció el día lunes 16 de marzo de 2026, en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Acompañamos en este doloroso momento a nuestra compañera Alicia, ante la lamentable pérdida de su hermano. El Comité de Base Cerro – Frente Amplio expresa sus más sentidas condolencias y se une a su dolor, deseándole fortaleza para sobrellevar tan triste pérdida.