Luto - Listón negro

MARÍA ADELINA BIASSINI GARCÍA (Q.E.P.D)

Falleció el 16 de marzo del 2026, a los 93 años de edad. Cristina Pose y sus hijos Facundo y Nicolás Viettro Participan el fallecimiento de su querida Rola.
Sepelio efectuado.


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