Marcelo Faccini: la reapertura del parque termal los miércoles “es un viejo anhelo y va a ser algo muy festejado”

Trascendió como reguero de pólvora en las redes sociales de los comercios instalados en Termas del Daymán, el anuncio de que se reabriría el parque municipal termal los días miércoles. Ante esta noticia, EL PUEBLO dialogó con Marcelo Faccini, conocido empresario gastronómico de termas.

– Tanto se peleó que al final sale con el cambio de gobierno la reapertura del parque termal municipal en Termas del Daymán los días miércoles. ¿Cómo ve esto?

– Sin duda, ha sido una lucha de larga data, gracias por tener presente que uno aportó su granito de arena. Esto es un antes y un después. Los otros días estuve en un programa de televisión y me preguntaron por el tema de las excursiones.

A quienes más les hizo mal el tema de cerrar los miércoles fue a las excursiones, porque las empresas, cuando planean los viajes, no son a corto, sino a largo plazo. Fíjate que nadie se va a desplazar 500 kilómetros para estar uno o dos días, entonces, habíamos perdido ese público.

Esperemos que ahora, no solo con eso, sino con la implementación de actividades, con una nueva tesitura en cuanto a la postura de muchas cosas en el parque termal, también cambie un poquito la realidad.

– Hace unos días conversamos con Carlos Beasley, de la anterior administración, sobre la primera semana de vacaciones de julio, me dijo que no era lo que se esperaba. ¿Piensa que algo de eso tiene que ver con haber tenido cerradas los miércoles las termas?

– Eso que no se esperaba, en realidad es que hace años que ya no se espera nada y, además, estaban sin hacer nada. Entonces, si no esperás lo que viene, pero a su vez no hacés nada para esperar mejoras, me parece un contrasentido, por algo pasó lo que pasó, pero por suerte ya no están más en el gobierno.

Lo que pasa es que no se ofrece nada, no hay espectáculos de calidad, no hay un cuidado de la zona, no hay una parquización, no hay una decoración, no hay nada nuevo y no tenemos nada para ofrecer.

Fijate que Acuamanía mismo se había comprometido a abrir nueve meses al año y pasó lo que venía pasando desde hace 25 años, dos años más, o sea 27, cierra la mitad del año. Entonces, si no impulsás a esas empresas grandes que pueden hacerlo, por lo menos pongan una red lumínica para extender el horario en verano, por lo menos tengan una idea de gestión de poner para calentar el agua, me parece que fue todo sin muchas ganas.

– El Intendente Albisu dijo en su discurso que volvían los eventos. ¿Tiene la expectativa de que pueda llegar algo a termas, como para darle un impulso al turismo termal?

– Como sabes, estuve dándole una mano a Carlitos para que llegara al gobierno, porque me parecía la mejor opción por lejos y una de las cosas que hablamos, porque tuve el honor de poder participar en una parte de su programa de gobierno en lo que refiere a Turismo, una de las cosas que se pidió fue eso.

Pasa que a veces la gente no entiende lo que es evento. Evento no es solo traer un artista, eventos es hacer una maratón, es hacer un encuentro de motos, es hacer una feria artesanal de cerveza. O sea, hay miles de eventos. Me cansé de presentarle a la anterior administración eventos que eran autofinanciables.

Con Carlos Albisu en unos días pienso tener una reunión para plantearle 26 eventos que podemos realizar en Termas del Daymán, estamos hablando que eso va a ser más o menos entre 2 y 3 eventos por mes y eso no le va a infligir costo a la Intendencia.

La gente lo que quiere es que les des algo, no solamente el atractivo del agua, que sabemos que es la mejor de la región, no solamente en cuanto a la calidad de los minerales sino de su temperatura.

Y también digo lo otro, que me parece que ahí sería pasar a otro nivel, que en realidad es volver a lo que éramos, es poner el techo a las piscinas, que es el gran debe, nadie sabe qué pasó con el famoso techo, para dónde fue a parar, desapareció de un día para el otro.

– ¿Hay algo más para hacer en Termas de Daymán?

– Hay mucho para hacer en Termas del Daymán. Estuve hablando con Blardoni, con Paco Estévez, que van a estar en esas áreas, quedé de juntarme con ellos a título personal, como te digo, uno siempre aportando su granito de arena.

En el barrio falta luz, falta nivelar un poquito las calles. Si Dios quiere va a salir el tema del saneamiento, que va a ser la parte que habíamos quedado con el Ministro Falero cuando tuvimos la reunión en el Club Uruguay por la doble vía Daymán/Salto, ahí ya poner los caños y después poner todos los caños en el barrio La Chinita.

Y en el barrio de Termas, de forma individual, después lo cobra OSE en la tarifa. O sea, lo más caro es poner la conexión, después cada uno va pagando su conexión propia, como cualquier hijo de vecino.

– La última palabra es suya.

– Reabrir el parque termal los días miércoles es un viejo anhelo, va a ser algo muy festejado, ya se ha subido a todas las redes sociales de todos los vecinos y comerciantes. Esto va a volver a impulsar a Termas y a ponerla en el lugar que merece.

No nos olvidemos que el turismo de Salto da más de 5.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta y todos los recursos que se generan en Daymán se vuelven a verter a la ciudad.

Entonces, en una ciudad donde tenemos más del 20% de desempleo, eso va a ser más empleo. Eso es mejor para los salteños y, por poquito que signifique, es mucho en un lugar donde no se ha hecho nada desde hace más de 15 años.