Marcela Silva docente representa a Uruguay en Asunción

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la trayectoria de la maestra salteña Marcela Silva adquiere un significado especial. Con 28 años de carrera docente, este año logró acceder a un cargo en la Escuela Artigas del Solar de Artigas, ubicada en Asunción del Paraguay, un centro educativo emblemático donde docentes uruguayos desarrollan una tarea pedagógica y cultural de integración entre ambos países.

Silva forma parte del equipo docente que en 2026 trabaja en esta institución de gran prestigio educativo. Su llegada fue el resultado de un exigente proceso de selección que evalúa trayectoria, propuestas pedagógicas y compromiso con la educación. Desde allí, la docente salteña comparte su experiencia de enseñar en otro país, integrando culturas y manteniendo vivo el vínculo educativo entre Uruguay y Paraguay.

“Bueno, muchas gracias por la oportunidad, por este espacio, para contar mi experiencia con respecto a este llamado a la Escuela del Solar de Artigas en Asunción del Paraguay”, expresó al comenzar la entrevista.

Una escuela de prestigio en Asunción

La docente explicó que la institución tiene una fuerte valoración en la sociedad paraguaya y recibe principalmente a estudiantes de ese país.

“La mayoría de los niños son paraguayos que viven en Asunción. Hay unos cuatro o cinco niños que son uruguayos, pero lo demás son todos de Paraguay”, señaló. Agregó que para muchas familias es un orgullo que sus hijos formen parte de este centro educativo.

“Es una escuela de mucho prestigio, a la que muchas familias quieren que sus hijos concurran . Cada grupo está integrado por aproximadamente 30 o 32 niños en cada clase. Y es un orgullo para ellos, para la familia, que el niño vaya a esa escuela”.

La propuesta educativa tiene una característica distintiva con la presencia de la lengua y la cultura guaraní. “Se caracteriza porque se enseña guaraní, que es la lengua materna, que es la lengua de ellos, pero nosotros, por supuesto, llevamos nuestra cultura, nuestra costumbre también”.

Además del trabajo en aula, la escuela cuenta con docentes especializados en distintas áreas. “En la escuela también se trabaja con profesora de danza, de educación física, y profesor de guaraní, que ellos son contactados por Ministerio de Educación y Cultura de Asunción”.

Un equipo docente con fuerte presencia salteña

En el año 2026 la institución cuenta con un plantel de nueve docentes uruguayos.“Los maestros que estamos en la escuela, en este año 2026, en total somos nueve docentes. Seis somos de Salto, pertenecemos a Salto. Los otros tres docentes, hay dos de Montevideo y un docente que es de Maldonado”.

El ingreso a la Escuela Artigas del Solar de Artigas se realiza mediante convocatorias que se publican cada dos o tres años a nivel nacional. “Este cargo lo elegí a través de un llamado que lo publican en la página de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. Es un llamado que se realiza cada dos o tres años y siempre hay que estar atento a la página; por lo general las publicaciones son en agosto”.

El llamado cuenta con ciertas bases y requisitos. «Uno de los requisitos que tienen en cuenta es el desempeño que va a tener el docente para trabajar en esa escuela es que sea comprometido, activo, participativo, dispuesto a trabajar en eventos convocados por las instituciones oficiales de Asunción, también dispuesto a trabajar en equipo y que sea efectivo en el cargo”.

En su caso, Silva posee una extensa trayectoria vinculada a la educación inicial.

“Soy maestra de educación común y también tengo el título de maestra de educación inicial. Hace 28 años que soy docente y siempre me desempeñé en el área de educación inicial, que es lo que a mí más me gusta. Siempre trabajé con niños de 3, 4 y 5 años”.

Hasta el año pasado se desempeñaba en una escuela de tiempo completo. “Estaba trabajando en una escuela de tiempo completo y trabajé mis últimos diez años ahí. Ahora, este año 2026, estoy trabajando en la escuela de Paraguay, en Asunción, con nivel 5”.

Tres etapas de evaluación

Para acceder al cargo, los aspirantes deben superar tres instancias. La primera es la carpeta de méritos. “La primera instancia es una carpeta de méritos donde un jurado evalúa toda nuestra trayectoria profesional, académica y docente. Ahí entran títulos, capacitaciones, años de experiencia, publicaciones relacionadas con la educación. Viene a ser como un porfolio profesional donde se demuestra nuestra capacidad y desempeño como docentes”.

La segunda etapa consiste en la presentación de una propuesta pedagógica.

“Después hay otra instancia que es la propuesta. Es una propuesta de intervención escrita donde hay que explicitar las líneas de intervención que aportan a la consolidación y profundización de la política educativa, atendiendo las particularidades de la Escuela Artigas en el Solar de Artigas en Asunción”.

En esta instancia se mantiene el anonimato de los postulantes. “En la propuesta escrita no podemos poner nuestro nombre. Va solo un seudónimo en el sobre. En mi caso, por ejemplo, mi seudónimo era ‘Chinita’, en homenaje a mi mamá que falleció hace unos ocho años”.

La tercera etapa es una entrevista. “La tercera instancia es una entrevista que puede ser presencial o virtual. En mi caso fue virtual porque estaba en Salto. En esa entrevista había que defender la propuesta escrita, explicar por qué nos interesa el llamado y aportar desde lo pedagógico las innovaciones que consideramos oportunas para incorporar en la escuela”.

Un proyecto pedagógico de integración cultural

El proyecto presentado por Silva se centra en el encuentro entre las culturas uruguaya y paraguaya. “Mi proyecto se basó en ensamblar ambas culturas a través de una propuesta integradora, teniendo en cuenta los lineamientos de la política educativa . La idea es construir acuerdos pedagógicos que fortalezcan ambas culturas, poniendo en el centro al estudiante, su singularidad y su desarrollo integral”.

Además, plantea tres ejes fundamentales de trabajo. “Prioriza tres grandes pilare, desarrollar el proyecto Plan de Lectura; abordar el espacio de Matemática a través del aprendizaje basado en juegos; y el tercer pilar es la inclusión educativa”.

El desafío personal de enseñar en otro país

La experiencia también implicó un cambio importante en el plano personal. “Me fui sola. Mis hijas están grandes, son independientes. Tuve todo el apoyo de ellas, de mis hermanos y de mi papá, quienes me alentaron y me apoyan desde Uruguay”.

A pesar de la distancia, mantiene un contacto permanente con su familia. “Estamos en continuo contacto y pronto, para Semana Santa, voy a venir a verlos”.

También destaca el apoyo y la contenciòn del equipo docente porque para Marcela lo importante para permanecer en una escuale lejos de su familia es tener salud y contenciòn.

En cuanto al tiempo que permanecerá lejos de Salto Marcela cuenta no podía decirlo ahora, «porque el cargo que yo elegí es como interino por un año y todos los años se va renovando, pero el máximo que podemos estar acá son seis años, pero no puedo decir ahora, puedo estar tres, por ahí puedo renovar y pedir y estar otro año más, o si no puedo completar los seis, eso lo voy viendo en el proceso, lo importante es tener salud y contención, eso es lo más importante para lograr sentirse bien y por suerte me siento bien, me siento contenida por mis compañeros y bueno, la verdad que estoy muy contenta y muy orgullosa.»

La presencia de docentes uruguayos en la Escuela Artigas del Solar de Artigas constituye desde hace décadas un símbolo de cooperación educativa entre Uruguay y Paraguay. Para Marcela Silva, formar parte de esa historia representa una oportunidad profesional y humana.

Su experiencia refleja cómo la vocación docente puede cruzar fronteras y convertirse también en un puente cultural entre pueblos hermanos, llevando consigo no solo conocimientos, sino también valores, identidad y compromiso educativo.

