Manuela Mutti: memoria de Las Chicas de Abril como bandera política en Salto

Mutti valoró la visita de Jorge Díaz en Salto y reivindicó la memoria de Las Chicas de Abril como compromiso político y social vigente.





Manuela Mutti destacó la visita de Jorge Díaz y reafirmó la memoria de Las Chicas de Abril como bandera política

La edila Manuela Mutti se refirió a la reciente visita del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en el marco de una instancia de formación política desarrollada en Salto, y también puso el foco en la conmemoración de Las Chicas de Abril, un hecho que, aseguró, sigue interpelando a la militancia y a la sociedad en su conjunto.

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En relación a la actividad política realizada en el Ateneo Municipal, Manuela Mutti explicó que se trató de una instancia impulsada en el contexto del Congreso Nacional de Ediles, que sesionó en el departamento. Según indicó, este tipo de encuentros permiten generar intercambios entre representantes de distintos puntos del país y conocer de primera mano las realidades territoriales. En ese marco, la participación de Jorge Díaz aportó elementos clave para comprender decisiones del gobierno nacional que, en muchos casos, generan dudas o cuestionamientos en la ciudadanía.

La edila señaló que durante el intercambio, Díaz brindó detalles sobre procesos de negociación heredados y situaciones complejas que el actual gobierno debió afrontar en su primer año de gestión. “Se explicó que muchas decisiones no pueden comunicarse en el momento por el propio desarrollo de las negociaciones, y eso a veces genera incomprensión”, sostuvo Mutti, quien valoró la instancia como una oportunidad para acercar información y reducir la distancia entre la gestión nacional y el territorio.

Asimismo, destacó la exposición de la Ministra de Transporte y Obras Públicas, quien presentó los principales lineamientos de inversión en infraestructura, con énfasis en la mejora de rutas y la generación de empleo. Mutti subrayó que estos proyectos buscan no solo mejorar la conectividad, sino también dinamizar las economías locales y atender necesidades históricas del interior del país.

LAS CHICAS DE ABRIL

Por otro lado, la edila hizo hincapié en la importancia de mantener viva la memoria de Las Chicas de Abril, tres jóvenes militantes asesinadas durante la antesala de la dictadura. “Es un hecho que nos atraviesa como fuerza política y como sociedad. No solo por la violencia ejercida, sino por lo que representaban esas compañeras”, expresó.

Mutti recordó que cada año se realizan actividades conmemorativas, especialmente en Montevideo, donde organizaciones y militantes se reúnen para rendir homenaje. En ese sentido, afirmó que la memoria no debe limitarse a un acto simbólico, sino que debe convertirse en un compromiso activo con los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa.

“Eran jóvenes, con proyectos de vida, comprometidas con su tiempo. Recordarlas es también preguntarnos qué hacemos hoy con esa herencia”, reflexionó. Para la edila, el rescate de estas historias cumple un doble propósito: visibilizar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado y fortalecer el sentido de la militancia en el presente.

Finalmente, Mutti planteó que tanto la formación política como la memoria histórica son herramientas fundamentales para construir ciudadanía. “Necesitamos una militancia comprometida, que entienda los procesos y que también tenga claro por qué lucha”, concluyó.

De esta manera, la edila vinculó dos dimensiones que considera inseparables: la acción política cotidiana y la memoria colectiva, como pilares para proyectar un futuro con mayor justicia social y participación democrática.

En ese sentido, Mutti también se refirió al desafío de reconstruir el vínculo entre la ciudadanía y la política, especialmente en un contexto donde predomina el desencanto y la distancia con las instituciones. Sostuvo que instancias como la visita de autoridades nacionales y los espacios de formación permiten “bajar a tierra” las decisiones de gobierno y generar un diálogo más directo con la gente. “Si no logramos explicar, escuchar y construir colectivamente, la política pierde sentido”, afirmó.

Asimismo, remarcó que el interior del país necesita mayor presencia y cercanía por parte de los organismos nacionales, no solo en materia de inversión, sino también en términos de comunicación política. “Hay muchas veces que las decisiones son buenas, pero no llegan de la forma adecuada. Y ahí es donde se genera frustración”, indicó.

La edila insistió en que la memoria de Las Chicas de Abril debe ser una guía ética para las nuevas generaciones. “No se trata solo de recordar, sino de asumir un compromiso real con la democracia, con los derechos humanos y con una militancia que esté al servicio de la gente”, concluyó.

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