Manos de Héroes amplía prótesis 3D gratuitas en Uruguay

La fundación Manos de Héroes ya entregó más de 250 prótesis 3D gratuitas en Uruguay y acelera su producción con nueva tecnología.

Federica y Valentino Alvez. Fotografía: Lucas Beathyate

En el marco del Día Mundial de la Salud, la fundación uruguaya Manos de Héroes volvió a poner en primer plano el valor de la tecnología aplicada con sentido social. La organización, dedicada al desarrollo y entrega gratuita de prótesis 3D para personas con diferencias en sus miembros, ha superado ya las 250 prótesis entregadas en todo el país desde su creación en 2020.

El trabajo de la fundación no se limita a la fabricación de piezas. Detrás de cada prótesis hay un proceso que combina innovación, acompañamiento emocional e inclusión, con el objetivo de devolver funcionalidad, pero también seguridad, autonomía y confianza a quienes las reciben.

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Tecnología al servicio de la inclusión

Uno de los avances más importantes en esta etapa ha sido la optimización del proceso de impresión. Gracias a la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, entre ellas impresoras 3D de Bambu Lab, la fundación logró reducir de forma drástica los tiempos de fabricación de sus prótesis de mano: pasaron de requerir unas 20 horas a apenas 5 horas por pieza.

Esa mejora representa un cambio sustancial en la capacidad operativa del proyecto, ya que permite atender a más personas en menos tiempo sin resignar calidad ni personalización.

Cada prótesis es diseñada junto a quien la va a usar. Por eso, los colores, las texturas y los detalles ocupan un lugar central en el proceso. En muchos casos, los diseños incluyen referencias a superhéroes, animales, combinaciones brillantes o cuadros de fútbol, especialmente cuando se trata de niñas y niños. La prótesis deja de ser solamente una herramienta y pasa a convertirse también en una expresión de identidad.

Mucho más que funcionalidad

La historia de Mía Rodríguez, de 11 años, refleja con claridad el impacto del proyecto. Tras recibir su prótesis personalizada, pudo reintegrarse con más seguridad a su entorno escolar. “Lo primero que hice con mis manos nuevas fue dibujar un gatito”, contó la niña, orgullosa de sus prótesis en tonos violetas y rosados.

Desde la fundación sostienen que ese tipo de experiencias confirma que el valor del trabajo no se mide únicamente en términos físicos. Andrea Cukerman, fundadora de Manos de Héroes, señaló que la dimensión emocional resulta tan importante como la funcional.

“Aprendimos que la parte emocional es tan importante como la funcional. Cuando un niño deja de esconderse y vuelve a la escuela con orgullo, entendemos el verdadero valor de lo que hacemos”, expresó.

Un modelo integral con impacto social

Desde 2020, la organización ha consolidado un modelo que combina asistencia directa, educación y concientización. Además de las más de 250 prótesis gratuitas entregadas en Uruguay, la fundación también ha alcanzado a más de 10.000 estudiantes a través del programa educativo “Mi escuela da una mano”.

A eso se suma el desarrollo de soluciones protésicas innovadoras fabricadas localmente, lo que fortalece no solo la respuesta inmediata a las necesidades de las personas beneficiarias, sino también una visión de producción accesible y cercana.

En los últimos días, integrantes de Bambu Lab visitaron la fundación en Uruguay para conocer el taller, los procesos de trabajo y las historias detrás de cada prótesis. Brandon Martínez, director de Marketing para Latinoamérica de la empresa, destacó el alcance que puede tener la tecnología cuando se aplica a iniciativas de este tipo.

“Nos complace enormemente, de corazón, saber que nuestra marca ha podido trascender fronteras y barreras para llegar a sectores como el de la salud, en alianza con organizaciones como Manos de Héroes”, afirmó.

El próximo desafío

La fundación también mira hacia adelante. Con la impresora H2D de Bambu Lab, que permite imprimir con fibra de carbono, el equipo ya explora el desarrollo de prótesis de piernas junto a voluntarios, en una etapa que hoy se encuentra en diseño y prototipado.

Al mismo tiempo, Manos de Héroes realiza un llamado a posibles aliados estratégicos y a nuevas fuentes de financiamiento para ampliar su capacidad operativa. El objetivo es seguir creciendo y evitar que la falta de recursos sea una barrera para quienes necesitan recuperar autonomía en su vida cotidiana.

Con base en Uruguay y liderada por mujeres, la iniciativa se ha transformado en un ejemplo de cómo la innovación social puede traducirse en resultados concretos. En cada entrega, el proyecto reafirma una idea simple y poderosa: que la tecnología también puede servir para devolver dignidad, orgullo y nuevas oportunidades.

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