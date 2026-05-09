Mañana de siniestros en Salto: dos motociclistas heridos.

La jornada comenzó con una serie de siniestros de tránsito que requirieron la intervención de las autoridades.

A las 06:00 de la mañana del 8 de mayo, el personal policial acudió a la intersección de la calle Florencio Sánchez y la Avenida Pascual Harriague. En el lugar, un hombre de 42 años que conducía su moto Winner Orion por la avenida resultó lesionado tras colisionar con un auto Volkswagen Gol, manejado por una mujer de 30 años que intentaba tomar la mencionada avenida. El motociclista fue diagnosticado con «politraumatismo de pelvis» y trasladado al Centro Médico de Salto por una unidad de UCMS.

Foto generada por Gemini IA ilustrativa

​Más tarde, a las 11:25 de la mañana, se registró otro incidente en el cruce de las calles Acuña de Figueroa y Sarandí. Un hombre de 22 años que circulaba en una moto Zanella Sapucai hacia el este impactó contra un auto Toyota Corolla, conducido por una mujer de 68 años que se desplazaba hacia el norte. El joven sufrió politraumatismos leves y un golpe en su pierna derecha, siendo derivado por la ambulancia al Hospital Regional Salto. En ambos casos, la Brigada Departamental de Tránsito trabajó en las escenas para realizar las pericias correspondientes.





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