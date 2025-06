Luis Rodríguez, Director Departamental de Salud Pública

“Cifras alarmantes en abuso infantil: en el Hospital Regional Salto hay por mes 80 ingresos de niños”

Luis Rodríguez es médico neurólogo que desde hace tres meses fue nombrado como el nuevo Director Departamental de Salud. En diálogo con EL PUEBLO, repasa las prioridades de la Departamental en tiempos de pos pandemia en donde se destaca la especial preocupación a las cifras alarmantes de abuso infantil que tiene Salto.

– ¿Cuáles son las prioridades que se han fijado desde la Departamental?

– Hay varios temas. Uno de ellos es el tema de salud mental, muy importante, y preocupante. Salgo de este entrevista y ya voy a convocar lo que es la Mesa de Prevención del Suicidio, que eso lo tiene que convocar la Departamental, en eso estamos en un debe nosotros. Ya nos vamos a reunir la semana que viene, es un trabajo interinstitucional. Apostamos a lo que es el diálogo interinstitucional. Estamos trabajando muy bien con MIDES, con Jorge Vaz Tourem, donde está el programa Accesos. Hay gente que está trabajando en la Departamental, son 5 muchachas y muchachos que están trabajando con el tema de promotores comunitarios en salud. Muchas veces el personal que trabaja en Accesos realiza tareas de mantenimiento. La Intendencia también acoge un gran número de dicho programa. Está bueno este trabajo en conjunto entre MIDES y MSP con los promotores comunitarios en salud, que una vez que estén preparados, salgan a la comunidad, tanto a los barrios, a los liceos, a las escuelas, a ayudar a lo que es la promoción y prevención de salud.

También dentro del Ministerio, para el tema del área de salud mental, están 3 muchachos que se dedican a la parte de prevención de adicciones. Han ido al liceo, Utu, a la zona rural, donde se sumó al Ministerio, no solo como referente a nivel departamental, sino a nivel nacional, es el doctor Ramón Soto. Y en esta línea de salud mental, el sábado pasado, después de Durazno, me fui a Rincón de Valentín, en donde un trabajo interinstitucional con la Facultad de Psicología, los estudiantes de Psicología están dando charlas de prevención de suicidio. O sea, mitos y realidades del suicidio. Es algo no menor en la zona rural. Es más, los últimos suicidios, lamentablemente, han ocurrido en esa zona. Después de ahí, de Valentín, fueron hasta Lavalleja. A veces cuesta hablar de estos temas. Pero hay que hablarlos.

– ¿Es posible que el Ministerio esté pensando en incorporar más personal para trabajar en esta problemática?

– Ojalá que sí, que se pueda sumar, pero hay que ver el tema presupuestal. Y dentro de esto, obviamente, a nivel del MSP, está como acotado, pero ya con el personal con el que estamos trabajando, vamos a la marcha. Pero más que sumar, a veces, es articular con otras instituciones, de no superponer programas.

– ¿La Universidad de la República?

– Ese socio ya desde el primer día lo hemos sumado. Hemos estado hablando con Juan Romero. Es más, hay una mesa de salud en la cual participa. Ya hemos tenido dos reuniones junto con Juan Romero, la representante de la Facultad de Psicología, Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Sociales, ASSE, y la Departamental de Salud, para poner un plan estratégico de ver debilidades, fortalezas.

Y dentro de lo que es la Departamental de Salud, lo que está abocado, esperemos que prontamente tengamos números, hacer un censo en recursos humanos en salud. Porque no todo es medicina y enfermería, sino que hay que sumar, no menor el tema de la salud bucal, no menor el tema de los psicólogos, todo lo relacionado a la salud. Es importante saber el recurso humano que tenemos para poder volcar a los usuarios. Yo siempre digo que Salto es un departamento potencial a nivel del norte y a nivel país. Estamos en la zona de frontera, que, de alguna manera, somos un punto estratégico en muchas cosas. Y el tener la universidad acá es fundamental para la articulación de muchas cosas. Acuérdese que también contamos con el único laboratorio de bioseguridad P3 a nivel país. Hemos hablado con Rodney Colina el tema del trabajo institucional para poder llegar a conveniar que algunos estudios de ciertos virus en vez de trasladarlo a Montevideo, se pueda realizar acá.

Tenemos una agenda apretadísima en el sentido de no solamente reuniones, porque hay que salir del escritorio, hay que salir, así como he ido a Valentín, el tema de la salud rural no es menor. El reclamo también por parte de los usuarios, tanto público como privado, de Belén, Constitución. Hemos ido a Constitución también. Se está realizando un trabajo muy lindo, interinstitucional, no solamente con el tema de salud rural, también dentro de las prioridades del MSP, como lo que es la primera infancia, infancia y adolescencia. La semana pasada estuvimos reunidos con la gente de INAU.

Hay cifras alarmantes en cuanto al abuso infantil. Para que tenga una idea, en el Hospital Regional Salto, hay por mes 80 ingresos de niños. Imagínese, son más de dos casos por día de ingresos de niñas y niños bajo abuso. O sea, no solamente sexual, sino psicológico, violencia.

Es un trabajo prioritario, y en conjunto con todos, no solo de instituciones, sino también de la sociedad. Si mejoramos esas familias, si mejoramos el entorno, de alguna manera vamos a tener una mejor convivencia.

– ¿Es un tema cultural o es un tema de salud mental la agresividad que estamos teniendo como sociedad?

– Es multifactorial. Los tiempos que vivimos, el estrés, la necesidad económica. Las personas más vulnerables son las que de alguna manera sufren más, por más que en este tipo de situaciones de violencia no mide el estrato social, porque hay en todos los estratos, pero los más vulnerables son de alguna manera los más afectados.

– La salud mental, ¿es el nuevo flagelo con el que tenemos que vivir?

– Sí, es el motor de todo el tema de la ansiedad, la depresión. Pero bueno, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la depresión? La ansiedad es, en forma resumida, el exceso de preocupaciones de vivir el futuro. O sea, de estar preocupados constantemente cómo resolver las cosas. Por ejemplo, cómo puedo llegar a fin de mes que no tengo trabajo. Preocupaciones, bueno, no solamente económicas, sociales, preocupaciones de la salud. Y la depresión muchas veces conlleva, en forma resumida, a pensar que el pasado fue mejor y entonces en sí no estamos viviendo el hoy como tal. Entonces, hay que tener un balance mental de esas cosas en lo cotidiano, ponernos objetivos claros, tratar en lo posible de dialogar, porque no estamos solos. Hay que buscar siempre la compañía de alguien porque el dolor compartido es mejor. Siempre hay alguien que nos puede escuchar. Por algo tenemos dos orejas y una boca. No hay que tener temor de buscar ayuda. Eso es en síntesis.

– Desde el 2007 nuestro país tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Se escucha a usuarios reclamar por el mal servicio en salud pública y en la privada. ¿Cómo lo está analizando?

– Sí, con respecto a eso, el SNIS es un sistema que vamos comparando de afuera hacia adentro y que es un sistema muy valioso para Uruguay, comparándonos con otros países de la región y de otras partes del mundo. Obviamente que tiene sus debilidades. El tema de la atención, el tiempo de espera principalmente, el tiempo de acceso a la medicación, el tiempo de integración, la complementación para que en un departamento no haya 3 o 4 servicios, por ejemplo, de maternidad, que de alguna manera se pueda complementar. Eso va en la característica de cada departamento. Con respecto a Salto, está, por ejemplo, el CTI Neonatal y Pediátrico, es de ASSE, que termina siendo una gran fortaleza, uno de los pocos servicios de salud pública que brinda al privado. Y a su vez también el convenio de salud rural, que en estos momentos está funcionando, pero que hay cosas en las cuales hay que hacer ajustes.

– Esta nueva responsabilidad al frente de la Dirección Departamental de Salud Pública, ¿le quitó tiempo para ejercer su profesión?

– Si, pero tuve que bajar un poco la carga. Lo fundamental en esto es no perder contacto con la gente, la capacidad de escucha. Y yo creo que tener la posibilidad de seguir atendiendo, eso hace que uno no pierda la realidad, no pierda el foco. Es la única manera que uno pueda tener capacidad de escucha, y a su vez escuchar los problemas. Muchas veces en la consulta aparecen. Hay que tener mucha escucha, es una recomendación de la Ministra, acompañar, en todo lo que se pueda articular, entablar un diálogo y solucionar. Obviamente que hay cosas que muchas veces uno puede decir, bueno, se tiene que solucionar ya. Pero está la burocracia, donde hay otros tiempos, lo que lleva a veces a uno pedir paciencia y tolerancia frente a la capacidad de diferentes problemas.

Pero de todas maneras, me siento orgulloso por la asignación y también por la responsabilidad. Siento que cada problema de cada salteño que está dentro del Departamento es como propio y que de alguna manera eso hace que nos preocupe.

——————————————-

PERFIL DE LUIS RODRÍGUEZ

Está casado, tiene dos hijos.

Es del signo de Tauro.

De chiquito quería ser arquitecto.

Hincha de todos los deportes.

¿Una asignatura pendiente? Aprender algún instrumento musical.

¿Una comida? Arroz con atún y huevo

¿Un libro? El principito.

¿Una película? Varias. Patch Adams, La sociedad de los poetas muertos, Forrest Gump.

¿Un hobby? Escuchar música, leer.

¿Qué música escucha? De todo.

¿Un día de la semana? Viernes.

¿El peor día de la semana? Lunes.

¿Qué le gusta de la gente? Actitud positiva frente a los desafíos, resistencia.

¿Qué no le gusta de la gente? Envidia, odio.