“Seremos oposición con un fuerte sentido republicano, daremos gobernabilidad al próximo gobierno departamental”

Tiempo de evaluación del resultado electoral del pasado domingo 11 de mayo. EL PUEBLO consultó la visión de Luis Alonso, Presidente del Frente Amplio de Salto.

– ¿Cuál es su primera reflexión luego del resultado electoral como Presidente de la fuerza política que es gobierno y que no pudo triunfar en las elecciones?

– Ha sido un par de semanas con mucha actividad, sobre todo de reflexión y de análisis, tratando de estudiar al milímetro los números que arrojó la elección del domingo 11. Como Frente Amplio hemos tenido una semana complicada posterior a la elección, ante el fallecimiento de nuestro querido compañero Pepe Mujica, al cual también saludo a todos los compañeros ediles que le realizaron un homenaje y por cuestiones familiares no pude estar. Y enseguida de esa semana, este lunes pasado la Mesa Política inició un proceso de profunda reflexión, autocrítica y análisis de los resultados que nos llevará algún tiempo, hasta principios de setiembre, poder llevar este proceso de autocrítica, análisis y reflexión.

Lo primero que nos deja el resultado es un enorme trago amargo porque creemos que realizamos una excelente campaña, y eso se debe a la enorme entrega militante de nuestra fuerza política. Quiero resaltar que el Frente Amplio con su enorme militancia y con su gran dedicación a la participación política en los diferentes territorios, ha logrado un resultado fenomenal a pesar de que no sirvió para retener el gobierno departamental. El Frente Amplio retiene su base electoral y crece en poco más de 100 votos con relación a 2020 y ese voto prestado, ese voto de confianza de la gente que fluctúa siempre de un bloque a otro, en esta oportunidad decidió no hacerlo hacia el Frente Amplio, lo cual le da la victoria a la Coalición Republicana.

En ese sentido, también entendemos que en tanto los procesos electorales de octubre y noviembre de 2024 como en mayo del 2025, votó la máxima expresión de los habilitados para votar en Salto, que siempre ronda entre los 90, 93 mil, 95 mil votos. Entonces, entendemos que la coalición ganó bien, ganó por una diferencia muy amplia, pero que hasta allí es el techo porque históricamente el salteño es el número máximo que ha votado.

Se consolidan dos bloques en el departamento, derecha e izquierda, desaparecen los partidos tradicionales blancos y colorados. En ese contexto y en esa coyuntura el Frente Amplio deberá reorganizarse, repensarse para comparecer, así como hemos comparecido en otras instancias de balotaje, por ejemplo, donde la izquierda y la derecha se enfrentan con una sola opción.

– ¿Evaluarán lo que ocurrió, porque si bien el Frente mantuvo la votación de 2020, bajó respecto a noviembre del 2024?

– Las causas y factores es lo que vamos a estar analizando en estos próximos meses, con la fraternidad y la unidad frenteamplista que nos caracteriza. Pero sin dudas que factores como la gestión del gobierno departamental, la propuesta que no logró enamorar a los salteños, y seguramente alguna cuestión estratégica que no supimos entender a tiempo, creo que van a ser algunas de las cuestiones que van a estar arriba de la mesa. Entiendo que militamos y diseñamos una campaña pensando que el escenario era el de noviembre, es decir, un escenario de paridad. No supimos leer los resultados que nos arrojó 2020 y que se repitieron en 2025.

– ¿Estuvieron mal asesorados desde el punto de vista técnico? ¿Escucharon alguna encuestadora que decía que estaban bien y ese fue el error del Frente Amplio?

– El Frente Amplio tenía su propia medición como tienen todos los partidos. Puntos más, puntos menos, nos decía que estábamos muy parejos. O sea, un escenario muy parecido a lo que fue noviembre y en ese sentido trabajamos. Por eso quiero resaltar que cuando hablábamos el domingo de las elecciones del gran despliegue del Frente Amplio es porque tuvimos un gran despliegue que se vio reflejado en esos resultados que obtuvimos el domingo. Ahora, ese voto de confianza, ese voto de indecisos o ese voto que siempre fluctúa de un bloque hacia otro, es un voto que no lo capta la estructura partidaria. Por lo general vota voluntariamente y decide su voto en las últimas dos semanas de campaña electoral y obviamente que si no lo captaste o lograste convencer antes de ese tiempo, es muy difícil que se pueda revertir una tendencia. En definitiva, creo que el Frente Amplio está hoy en un rol que es diferente al que venía desarrollando en el departamento, seremos oposición y en primer lugar vamos a tener un fuerte sentido republicano porque creemos que con nuestra oposición vamos a construir una mejor propuesta, por ejemplo, del presupuesto quinquenal de la Intendencia.

Con nuestra propuesta vamos a poder defender los derechos de los trabajadores, y con nuestra postura en la Junta vamos a poder pensar los temas que sean mejor para Salto, pero también vamos a dar gobernabilidad al próximo gobierno departamental, independientemente de los chascarrillos que puedan haber en la discusión política y el debate público entre los dos bloques.

– ¿Llamó la atención que un grupo del Frente Amplio hiciera público sus diferencias, explicando que se perdió por culpa del limismo y de Gustavo Chiriff?

– Por parte del Frente Amplio no, de algún compañero, y lamentablemente lo tengo que decir porque ha sido de público conocimiento, me entristeció un montón escuchar esos audios del compañero Ramón (Fonticiella) y después posteriormente uno de Neri (Mutti). En el Frente Amplio cada uno es libre de decir lo que piensa. Yo como presidente del Frente Amplio debo decir que la expresión del Frente Amplio quedó plasmada el pasado domingo 11 de mayo. Allí también quedó visualizada cómo quedó la correlación interna de fuerzas, cómo quedó compuesta la bancada. Es verdad que el espacio que impulsó el compañero Ramón Fonticiella va a tener una representación en la Junta, pero los y las frenteamplistas no conocemos otra forma de construir Frente Amplio que no sea dentro de la orgánica, y por más que venga a gritar a los cuatro vientos que quiero hacer otra cosa, la estructura del Frente Amplio con más de 50 años de historia ha demostrado que resuelve los problemas orgánicamente por centralismo democrático y por una profunda democracia interna. Por lo tanto, está bueno que sepamos que el Frente Amplio es una fuerza política fortalecida en sus estructuras y que en ese sentido vamos a estar trabajando seriamente en el proceso de autocrítica diciendo adentro lo que pensamos que fueron los errores que nos llevaron a esta derrota, diciendo adentro cuáles van a ser las próximas estrategias para poder reorganizar nuestra fuerza política del departamento y diciendo adentro también lo que pensamos de uno u otro compañero porque el Frente Amplio cuando gana, gana el colectivo y cuando pierde, pierde el colectivo.

Me extraña Ramón Fonticiella porque a él le tocó perder el gobierno departamental y no encontró a la fuerza política o a algún compañero o compañera de la fuerza política echándole la culpa de la derrota horas después de la elección. Hay que mirar el vaso medio lleno, ver cómo quedó medio lleno ese vaso y poder construir a partir de las coincidencias, de los consensos y sobre todo respetando la unidad interna.

– En un momento de esta charla mencionó que van a estar en la Junta Departamental para defender los derechos de los trabajadores, y me vino a la mente el último debate que saltó entre Walter Teixeira Núñez y Juan Carlos Gómez, por el tema de derechos adquiridos, de la posibilidad de bajar de 40 a 30 horas, de posibles ceses de funcionarios contratados de manera permanente. ¿Cuál es su visión sobre ese debate?

– Justamente, mi visión sobre ese debate es que nosotros vamos a construir esa síntesis en la Junta Departamental, porque inevitablemente el nuevo gobierno departamental de coalición necesitará de los votos del Frente Amplio para aprobar el próximo presupuesto quinquenal y allí van a estar, supongo yo, establecidas cuáles van a ser las pautas salariales y demás del próximo periodo de gobierno. Allí será donde se dará la discusión. Pero hay una cosa que me quedó también en el aire en estas últimas intervenciones de algunos actores de la derecha, en donde dicen que el Frente Amplio, es verdad, no generó aumento salarial, es verdad también que el gran porcentaje del presupuesto de este gobierno se dedicó a consolidar luchas y algunos reclamos que los trabajadores municipales venían haciéndolo desde la época de Germán Coutinho.

Recordemos que desde 2015 a 2020 el gobierno del Frente Amplio gobernó sin presupuesto propio y que logra recién un presupuesto propio en 2020 y allí en gran parte de ese presupuesto están contempladas reivindicaciones de los trabajadores. Y además, y hay una cosa que quiero resaltar, que no hubo aumento salarial estipulado por el presupuesto, pero sí hubo ajustes trimestrales por IPC. Somos el único gobierno departamental, excepto Montevideo y Canelones, que ajusta cada tres meses y por IPC. Fueron los trabajadores municipales de Salto los que en este pasado periodo no perdieron poder adquisitivo, no perdieron poder de compra, no perdieron salario real como perdió la gran mayoría de la masa de trabajadores del país. Los funcionarios públicos en el periodo de Lacalle Pou no tuvieron aumentos, salvo el último año, año electoral, que hubo aumentos y que hubo intenciones de hacer recuperar el poder de compra de los trabajadores, pero en el medio nadie nos devuelve todo el salario perdido que tuvimos por el no ajuste de los salarios.

———————————

PERFIL DE LUIS ALONSO

Casado, tiene dos hijos.

Es del signo de Capricornio.

De chiquito quería ser médico y político.

Es hincha de Nacional.

¿Una asignatura pendiente? Terminar la Licenciatura en Trabajo Social.

¿Una comida? El asado.

¿Un libro? El Quijote.

¿Un hobby? Ir a leer al Parque del Lago.

¿Qué música escucha? Prefiere el rock.

¿Un día de la semana? El jueves.

¿Qué le gusta de la gente? La frontalidad.

¿Qué no le gusta de la gente? La mentira.