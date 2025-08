Luis Alberto Arreseigor, el presidente: «Universitario y Gladiador sintetizan lo que es la Liga Salteña; la honran»

- espacio publicitario -

«No tengo problemas en señalarlo. Lo que es…es. Hablo de este momento del fútbol salteño porque antes fueron las selecciones y ahora son sus equipos. Entonces, cuando se plantean situaciones como estas uno tiene que recalar en donde está parado y que significa la Liga Salteña de Fútbol en el concierto del fútbol del interior. Yo diría que Universitario y Gladiador sintetizan en este momento lo que es la Liga Salteña; la honran. Tampoco puedo olvidarme lo que propusieron Ferro Carril, Arsenal, River Plate y Nacional. Fueron seis equipos en el Campeonato del Interior. Más allá de ellos y lo que hace cada uno por su historia clubista, aquí la que también gana una imagen o la fortalece, es la propia Liga. El año pasado, Nacional fue el Campeón de la «B», ahora Universitario discute el primer puesto en la «A» y Gladiator entre los mejores cuatro de la «B», habiendo ascendido y con chance de ser campeón. Si uno va analizando toda esta situación que se planteó en este año, llega a la conclusión: se dimensionan los clubes, alcanzan una visibilidad que les hace bien y terminan otra vez dejando al fútbol salteño con la vara alta».

ESTE TIEMPO QUE DISCURRE

El presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor, no reniega de este tiempo, porque además se viene un fin de semana especial, con Universitario y Gladiador como protagonistas. El sábado de Gladiador. El domingo de Universitario. Cada uno, a misión encendida.

-No es la primera vez que el presidente acentúa el elogio, «porque podremos tener carencias, por ejemplo en la realidad del Dickinson, con un campo de juego que nos trae a mal traer. Pero también es necesario admitir todo lo que transcurre a favor y si el fútbol del Interior mira otra vez hacia Salto, es porque

la respuesta a nivel de clubes también ha sabido de continuidad. Se nos vienen también los torneos a nivel de selecciones Sub 14 y Sub 15, donde en los últimos años, Salto ha dado muestra de eficacia, de protagonismo. Años de consagraciones a nivel de Sub 18 y Sub 15 y este año, la consagración en mayores jugando por el Litoral Norte. No se trata de hablar de orgullo en este caso, sino simplemente de observar la consecuencia de jugadores, de técnicos, de directivos, de clubes en general, que aportan lo que aportan y de resultados que se alcanzan. Menciono puntualmente ahora lo de Universitario y Gladiador, pero de lo que no hay dudas es que ese principio de la continuidad en materia de resultados deportivos es lo que también fortalece la imagen. Es la imagen a la medida de lo que pretendemos»

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

«Se tienen que dar cuenta que la selección es una vidriera»

-Los últimos días han marcado situaciones concretas, si de proyecciones juveniles se trata. Jugadores que han sido campeones con selecciones juveniles de Salto y que ahora se embarcan en la ilusión

que supone el paso a Montevideo. De última, Thiago Correa, de Nacional de la Liga Salteña a River River Plate de Montevideo. No ha sido el único. La legión es capaz de ampliarse al paso de los días, porque opciones no falta.

El presidente, Luis Alberto Arreseigor, hinca el bisturí en esta realidad que surge abarcadora, «porque se tienen que dar cuenta que la selección juvenil en este caso, es una vidriera para el jugador. Cuando un ciclo de juveniles se plantea desde la Liga, lo que se busca es el beneficio para los clubes. Y no hay dudas que una transferencia puede representar algo más que un fin deportivo, también uno de carácter económico. Cuando el jugador llega a una selección juvenil, el objetivo es que disponga de posibilidades de rendimiento a partir de condiciones. Cuando esas condiciones surgen y son capitalizadas, es más que posible que un pase sea la consecuencia. Para los neutrales de la Liga el combinado en la categoría que fuese siempre ocupará un espacio central de la atención. Es lo que corresponde y

también es lo válido»

¿Replantear el piso sintético para el estadio Dickinson?

Del diálogo de EL PUEBLO con el presidente de la Liga, surge una posibilidad de futuro: el replanteo del piso sintético para el Parque Ernesto Dickinson. Cabe recordar que dos años atrás se manejó sobre alguna base sólida esa opción, hasta que el voluminoso costo económico se constituyó en barrera infranqueable.

Pero a la luz de la necesidad existente, desde los neutrales de la Liga se pretende «volver a realizar un estudio de factibilidades y saber en qué medida es posible».

Las mejoras introducidas en los últimos tiempos han sido gratificantes, por ejemplo en el sector del Este, con zona de vestuario para el equipo visitante. Chance de ampliar la capacidad de tribunas,

en los laterales de la España, pero el hecho es que el campo de juego, se constituye en «la piedra en el zapato». El Parque Dickinson es necesario para su utilización casi sistemáticamente y en esa medida, ¿cómo sostener el nivel a favor de la cancha con tantos partidos? Es por eso que el piso

sintético le bajaría el pulgar a tanto tormento….y tanta incertidumbre, cuando se trata de jugar y en qué condiciones se juega.