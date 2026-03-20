Luciano El Toro Pereira Campeón en España!

El salteño Luciano Pereira se consagró campeón en España tras un nocaut en 2:10, consolidándose como promesa internacional de las MMA.

Impactante, demoledor ¡ esos triunfos que marcan un antes y un después!

El salteño Luciano Pereira escribió una página dorada para el deporte uruguayo al consagrarse campeón en España, nada menos que en el mítico Palacio Vistalegre de Madrid. Y lo hizo a lo grande: con un nocaut fulminante apenas iniciado el combate.

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Su rival, el español Kevin Cordero, no logró siquiera asentarse en la pelea. Un golpe preciso al mentón lo dejó completamente fuera de combate, cayendo pesadamente a la lona. Pereira, con instinto y decisión, fue a definir la acción de inmediato, obligando la intervención del árbitro y sellando una victoria tan rápida como contundente. El combate duró solamente dos minutos, diez segundos.

Más allá de la diferencia física, el uruguayo mostró inteligencia, potencia y una determinación feroz. No hubo dudas ni margen para la reacción: fue dominio total desde el primer segundo.

Este triunfo no solo lo corona en su categoría, sino que lo posiciona como una de las grandes promesas de las Artes Marciales Mixtas a nivel internacional. Desde Salto al mundo, con carácter y coraje. Toro en rodeo propio! Torazo en rodeo ajeno!

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