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FALLECIO HOY, 28 DE JULIO DE 2024, A LOS 80 AÑOS DE EDAD.
SUS HIJOS OMAR Y SUSANA, DANIEL Y LILIANA, MARIA Y JORGE, ROXANA Y SERGIO, FERNANDA
SUS NIETOS Y BIS NIETOS Y RESPECTIVAS FAMILIAS
PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR DICHO FALLECIMIENTO
SEPELIO A EFECTUARSE MAÑANA LUNES 29 DE JULIO A LA HORA 12:30 EN EL CEMENTERIO CENTRAL
CASA DE DUELO: GUARANI 1332
BRASIL 731 – SALA 2
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