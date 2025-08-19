Lucía Perdomo Artola es la nueva presidente de Hereford

En la jornada de este lunes 18 de agosto, la Sociedad Criadores de Hereford del Uruguay celebró su Asamblea Anual de Socios, instancia en la cual se llevó a cabo la elección de autoridades para el período 2025 – 2027. La nueva directiva quedó conformada de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Ing. Agr. Lucía Perdomo Artola
VICEPRESIDENTE: Ing. Agr. Nicolás Shaw Burci
SECRETARIA: T.A. María Giovanna Astore Galeandro
TESORERO: Cr. Agustín Fernández Abella
VOCALES:
Dr. Agustín Álvarez Fernández
Dr. Santiago Bordaberry Herrán
Cr. Javier Aznárez Elorza
Sr. Luis I. Bordaberry Fontana
Lic. Fernando Alfonso Bordaberry
SUPLENTES:
Dr. Héctor Bonomi Danza
Dr. Ignacio Tedesco Cambón
Dr. Ana Burjel Parietti
Ing. Agr. Martín Segredo Restano
Dr. Joaquín Zabaleta Stirling
Dr. Andrés De Grossi Pérez
Sr. Germán Morixe Sant’Anna
Ing. Agr. Facundo Fontes Rial
COMISIÓN FISCAL
Titulares:
Dr. Walter Carlos Romay Elorza
Dr. Carmelo Gastambide Somma
Lic. Danilo Redín Navarro
Suplentes:
Sr. Joaquín Martinicorena Giacometti
T.A. Gonzalo Pepe Iguarán
Sr. Miguel Martirena Bove