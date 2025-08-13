Lucía Molinari asumirá la Secretaría de Juventud del Gobierno de Salto

- espacio publicitario -

El intendente de Salto, Carlos Albisu, anunció que Lucía Molinari será la nueva titular de la Secretaría de Juventud del Gobierno Departamental. La designación busca fortalecer las políticas públicas orientadas a la juventud y potenciar su participación en el desarrollo del departamento.

Molinari, integrante del Partido Nacional y perteneciente al sector liderado por Francisco Blardoni, tendrá a su cargo la coordinación de programas e iniciativas que fomenten las oportunidades para los jóvenes salteños, incentivando su involucramiento en proyectos educativos, culturales, deportivos y comunitarios.

Escribana Pública, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Molinari también es socia de una empresa dedicada a los negocios inmobiliarios e integra órganos de cogobierno de la Udelar. Su perfil combina experiencia profesional, compromiso social y una visión de trabajo en equipo que, según el Gobierno Departamental, será clave para impulsar nuevas propuestas juveniles en todo el territorio salteño.