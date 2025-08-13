back to top
Lucía Molinari asumirá la Secretaría de Juventud del Gobierno de Salto

El intendente de Salto, Carlos Albisu, anunció que Lucía Molinari será la nueva titular de la Secretaría de Juventud del Gobierno Departamental. La designación busca fortalecer las políticas públicas orientadas a la juventud y potenciar su participación en el desarrollo del departamento.

Molinari, integrante del Partido Nacional y perteneciente al sector liderado por Francisco Blardoni, tendrá a su cargo la coordinación de programas e iniciativas que fomenten las oportunidades para los jóvenes salteños, incentivando su involucramiento en proyectos educativos, culturales, deportivos y comunitarios.

Escribana Pública, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Molinari también es socia de una empresa dedicada a los negocios inmobiliarios e integra órganos de cogobierno de la Udelar. Su perfil combina experiencia profesional, compromiso social y una visión de trabajo en equipo que, según el Gobierno Departamental, será clave para impulsar nuevas propuestas juveniles en todo el territorio salteño.

