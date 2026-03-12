Luces y sombras en el Inicio de la «B»: Entre el éxito de Taquilla y el silbato mudo

1.227 entradas y 240.550 pesos recaudados: ¿qué más quieren?

El arranque del Campeonato Salteño de la Divisional B dejó un sabor agridulce. Mientras los números en las planillas de recaudación generaron beneplácito, el acta arbitral terminó por ensombrecer el panorama inmediato.

El fin de semana que viene con la expulsión al margen tras la agresión consumada sobre el artiguense Mauro Melo, en el partido El Tanque-Deportivo Por lo demás, la venta de entradas es el termómetro de la pasión, y los números de esta primera fecha indican que la Divisional B tiene saludable atractivo. Por lo menos, en el despegue La respuesta del público fue homogénea en los tres escenarios donde se jugó fútbol.

Desde EL PUEBLO, una manera de repasar. De cancha en cancha.

Parque Carlos Ambrosoni: | 471 | $ 92.650

Saladero: 384 | $ 76.800

Parque Tomás Green: 372 | $ 71.100

Totales:1.227 entradas y $ 240.550



¿CUÁNTAS POR CANCHA?

Con un promedio superior a las 400 personas por cancha (contando el entorno total de asistentes), la Divisional demuestra que es autosustentable y que el público estaba ávido de fútbol. Los neutrales y delegados tienen motivos de sobra para la conformidad; los $240.550 recaudados representan un aire vital para las arcas de los clubes en el inicio de la temporada.

EL FRENO POR LA VIOLENCIA

Sin embargo, la alegría duró poco. La agresión sufrida por el árbitro Mauro Melo no fue solo un ataque a una persona, sino un golpe directo a la estructura del campeonato.

Ante la falta de garantías y en solidaridad con el compañero agredido, los árbitros han decidido no

impartir justicia en la segunda fecha. La verdad sea una: cortaron de cuajo y el fútbol silenciado.

El campeonato pierde ritmo justo cuando empezaba a calentar motores. El parate genera incertidumbre en los cuerpos técnicos, que ahora deberán reajustar sus planificaciones físicas y tácticas. ¿La verdad?: un gol en contra.

Clubes que pierden el impulso financiero: «Jugando frente a muros de silencio y ahí perdemos todos»

El pasado fin de semana, las canchas de Salto volvieron a latir. El reporte de las boleterías en la Divisional B no miente: 1.227 entradas vendidas y una recaudación que superó los $240.000. Cifras que, en los tiempos que corren, son un bálsamo para los clubes y una prueba irrefutable de que el fútbol de ascenso es parte del corazón de los barrios. La agresión a Mauro Melo no es un incidente aislado; es un síntoma de una enfermedad que parece no tener cura en nuestro fútbol. La falta de respeto por la integridad del otro, aunque no faltan quienes apuntan en una dirección: que el árbitro artiguense también es generador de estas situaciones.

Es doloroso el contraste. Por un lado, el éxito administrativo y la «conformidad plena» de delegados y neutrales por el marco de público en Saladero, el Tomás Green y River. Por el otro, el silencio de un silbato que no sonará el próximo domingo.

Por un lado se recalca que tanto ASDAF como ASA (las gremiales) han adoptado una postura firme y lógica: sin garantías, no hay fútbol. Y aunque el hincha genuino se sienta castigado por no poder ver a su equipo, la medida es un llamado de atención necesario. En la vereda de enfrente se posicionan los que apuntan que a la «B» dispone de sus tribunales específicos: si hay denuncias, que todo se derive a esos ámbitos pero que el fútbol no se paralice.

A nivel de la Divisional, no hay mucha para apuntalar la coincidencia: los clubes pierden el impulso financiero de una segunda fecha inmediata. En lo deportivo se corta el ritmo de competencia y la planificación de los técnicos.

En lo social se mancha la imagen de una divisional que viene haciendo un esfuerzo válido por generar evolución y crecer. Al decir de un delegado de la «B» a EL PUEBLO, «si no cuidamos el espectáculo, terminaremos jugando frente a muros en silencio, y ahí habremos perdido todos»

Cristian Bouvier, el árbitro para Zona Oeste y Salto

Finalmente no se cambió el horario del partido por Cuartos de Final entre Zona Oeste de Maldonado y Salto, y tal cual estaba fijado, se jugará el domingo 15 de marzo, a la hora 22 en el estadio Julio César Abbadie de Pan de Azúcar, arbitrando Cristian Bouvier de la Federación de Colonia.

El otro partido del domingo entre Paysandú y Río Negro se disputará en el Estadio Artigas de Paysandú, a la hora 19:45 e impartirá justicia Rodrigo Saboreo de Durazno. Los ganadores de ambas series se se enfrentarán en semifinales. Si Salto avanza por lo tanto, ante Paysandú o Río Negro.

PARA SABERLO BIEN

De los partidos a las ternas.

22ª Copa Nacional de Selecciones

Cuartos de Final – Partidos de ida

📅 Domingo 15 de marzo

Partido Estadio Hora Árbitro Central Asistentes 4º Árbitro Paysandú vs Río Negro Parque Artigas (Paysandú) 19:45 Rodrigo Saboreo (Durazno) Gonzalo Ríos (Durazno) – Walter Aberastegui (Flores) Matías Pérez (Durazno) Zona Oeste de Maldonado vs Salto Estadio Julio César Abbadie (Pan de Azúcar) 22:00 Cristian Bouvier (Federación Colonia) Gastón Meza – Valentina Pereyra Nicolás Azuri (San José)

Entre viernes y el sábado: el Apertura

Se trata en este caso de los primeros partidos en el marco de la sexta fecha del Campeonato Apertura, que tiene al Racing Club de Montevideo como puntero, en función de la diferencia de goles con respecto a quienes igualmente suman diez puntos. Entre viernes y sábado, la cartelera es puntual.

Torneo Apertura

Sexta Fecha

📅 Viernes 13 de marzo

Partido Estadio Hora Nacional vs Wanderers Gran Parque Central 20:00

📅 Sábado 14 de marzo

Partido Estadio Hora Cerro vs Progreso Estadio Tróccoli 10:00 Boston River vs Racing Estadio Campeones Olímpicos (Florida) 17:00 Albion vs Peñarol Estadio Centenario 20:30

