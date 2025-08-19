Lote 21 concretó el 98,1 % de ventas en su remate 233

- espacio publicitario -

El consorcio Lote 21 llevó adelante la pasada semana su remate número 233 desde Vía Disegno, logrando una colocación del 98,1 % de la oferta y consolidando la firmeza del mercado de reposición. La subasta fue calificada por los propios operadores como un “rematazo”, tanto por el volumen dispersado como por los precios obtenidos.

Firmeza en todas las categorías

El mercado mostró una demanda pareja en todo el país, con valores en alza en prácticamente todas las categorías. Varios rubros registraron subas de dos dígitos respecto al remate anterior, reflejando la solidez de la reposición en este 2025.

Entre los principales promedios, se destacaron: Terneros de 141 a 180 kg: US$ 3,11 por kilo; Terneros de más de 180 kg: US$ 2,94; Novillos de 1 a 2 años: US$ 2,76; Novillos de 2 a 3 años: US$ 2,76, con un incremento de más del 10 %; Vacas de invernada: US$ 817 por cabeza, +6,7 %; Terneras: US$ 2,96 por kilo, +11,2 %; Vaquillonas de 1 a 2 años: US$ 2,72; Vientres preñados: US$ 931 en promedio, con algunos lotes superando los US$ 1.000; Piezas de cría: US$ 523; Vientres entorados: US$ 790.

Lo que viene

El próximo encuentro de Lote 21 ya tiene fecha: será los días 10 y 11 de setiembre en la Rural del Prado, donde el consorcio espera reeditar el éxito alcanzado en este remate 233.