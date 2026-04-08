Los visitantes no se arrugan; Bayern y Arsenal para ganar

Fue una jornada de «visitantes fuertes«, donde tanto el Bayern Munich como el Arsenal lograron llevarse una ventaja crucial a casa.

El Bayern Múnich asaltó el Santiago Bernabéu. A pesar del gol de Mbappé, la contundencia de Harry Kane y el desequilibrio de Luis Díaz le dieron la vuelta al marcador, dejando al Madrid con la obligación de ganar en Alemania.

Arsenal por la mínima: en Lisboa, los «Gunners» hicieron un partido muy serio tácticamente. Un solitario gol de Havertz fue suficiente para doblegar al Sporting, que ahora tendrá que buscar la épica en Londres.



LA CHAMPIONS DE HOY

Esta tarde se completan los partidos de ida con dos duelos de altísimo voltaje. Ambos encuentros se juegan de manera simultánea.

FC Barcelona vs. Atlético de Madrid (Hora 16).

Un duelo español que promete chispas. El Barça de Xavi busca aprovechar la localía en el Spotify Camp Nou, mientras que el «Cholo» Simeone planteará uno de esos partidos cerrados y físicos que tanto se le complican a los culés.

El Barcelona llega con un gran registro goleador en casa, pero el Atleti viene de eliminar con autoridad al Tottenham en la ronda anterior.



PSG vs. Liverpool (hora 16)

El campeón defensor (PSG) recibe a los «Reds» en el Parque de los Príncipes. Es un duelo de estilos: el control y la posesión de París contra el vértigo y la intensidad del Liverpool de Alexis Mac Allister.

Luis Enrique busca mantener la corona, pero el Liverpool ha mostrado una solidez defensiva envidiable en esta edición. Las revanchas de estos partidos se jugarán la próxima semana (14 y 15 de abril) para definir quiénes se meten entre los cuatro mejores de Europa.

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Saliendo de copas: El sueño tricolor arranca en Chile

y Peñarol en la altura de Bogotá

Nacional llega a esta fase tras haber superado las etapas previas de clasificación. El equipo dirigido por Jorge Bava busca imponer su mejor historia en un grupo que se presenta muy competitivo.

Grupo B:** Nacional (URU), Coquimbo Unido (CHI), Deportes Tolima (COL) y Universitario (PER).

EL DEBUT

Partido: Coquimbo Unido vs. Nacional

Fecha: Miércoles 8 de abril, 2026.

Hora: 19:00 (Uruguay).

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (Chile).

Peñarol: El Carbonero ante la altura de Bogotá

Peñarol, que clasificó directamente como cabeza de serie (Grupo E), tendrá un estreno exigente frente a un rival colombiano que suele hacerse fuerte en su casa. Diego Aguirre apuesta a la solidez defensiva para traerse puntos de la altura.

Grupo E:Peñarol (URU), Independiente Santa Fe (COL), Corinthians (BRA) y Platense (ARG).

Partido: Independiente Santa Fe vs Peñarol

Fecha: Jueves 9 de abril, 2026.

Hora: 23 (Uruguay).

Estadio: El Campín (Bogotá, Colombia).

Lo que sigue en el calendario

Se trata de las fechas de los próximos partidos en los que debutarán como locales en el Gran Parque Central y el Campeón del Siglo:

Nacional vs Deportes Tolima: Martes 14 de abril, hora 19.

Peñarol vs Platense: Jueves 16 de abril, 21:30 |



LOS ASPECTOS CLAVES

Ambos deben viajar largas distancias en la primera semana, lo que pondrá a prueba la rotación de sus planteles tras la actividad en el Torneo Apertura local.

Nacional enfrenta a un Coquimbo que es la revelación chilena, mientras que Peñarol tiene en su grupo a un «gigante» como Corinthians, lo que hace vital sumar ante Santa Fe.

Nacional vs. Coquimbo Unido: Una página en blanco

Lo más destacado de este cruce es que **no existen antecedentes oficiales** entre ambos por Copa Libertadores. Nacional se enfrentará a un rival que es casi un debutante absoluto en estas lides frente a la vasta trayectoria tricolor. Coquimbo Unido regresa a la Libertadores después de 34 años de ausencia.

Su última participación fue en 1992. Llega como el flamante campeón del fútbol chileno en 2025, un hito histórico para el club «pirata».

Si bien no hay historial contra este equipo, a Nacional le ha costado sumar en Chile en los últimos años por torneos Conmebol. Su última victoria oficial en suelo trasandino data de hace tiempo, y en sus visitas más recientes (ante Palestino o Universidad Católica) se ha vuelto con las manos vacías.

En el plantel de Coquimbo milita un conocido de la casa, el zaguero uruguayo Manuel Hernández, y

recientemente incorporaron al experimentado Lucas Pratto, quien ya sabe lo que es marcarle a equipos uruguayos.

Peñarol vs Independiente Santa Fe: El regreso a 1961

A diferencia del caso anterior, aquí sí hay una historia que nos remonta a la época dorada del fútbol sudamericano.

Peñarol y Santa Fe se han visto las caras en instancias decisivas de la Copa.

Se han enfrentado en 4 ocasiones oficiales:

Semifinales de 1961: Peñarol eliminó al equipo colombiano tras empatar 2-2 en Bogotá y vencerlo 3-1 en Montevideo, camino a su segundo título continental.

Fase de Grupos de 1976: compartieron grupo; Peñarol ganó 3-0 en Montevideo y empataron 2-2 en Colombia.

Peñarol nunca ha perdido contra Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores (2 victorias y 2 empates).

Un condimento especial para este 2026 es que Santa Fe es dirigido por Pablo Repetto, un técnico que conoce a la perfección el medio uruguayo y la idiosincrasia de Peñarol, lo que añade una capa de estrategia adicional al duelo en la altura de El Campín.

📊 Rendimiento por partido

Partido PJ PG PE PP Nacional vs Coquimbo 0 0 0 0 Peñarol vs Santa Fe 4 2 2 0



Es un inicio donde Nacional deberá escribir la primera línea de una nueva historia, mientras que Peñarol buscará mantener un invicto histórico que ya lleva seis décadas.

El técnico de Liverpool, es otro «al que fueron»

Camilo Speranza, fin de ciclo en Liverpool. El lunes por la noche, le presentó su renuncia al presidente José Luis Palma. Los magros resultados cosechados y la tensa relación con los hinchas, precipitaron su indeclinable decisión.

La derrota ante Deportivo Maldonado, caló hondo en el ánimo del entrenador, que recibió reproches de todo tipo de parte de las parciales ubicados en la platea oficial del Parque Viera, por el flojísimo desempeño del equipo que no gana desde el pasado 10 de marzo. Tras el triunfo ante Boston River en Florida, registra dos caídas y tres empates.

Finalmente, asumió en enero y dirigió un total de 12 partidos, con saldo de 3 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Hay que recordar que por problemas de documentación debutó en la segunda fecha del Torneo Apertura.

Gustavo Ferrín, el gerente deportivo, asumió la dirección técnica de forma interina. Condujo el entrenamiento de este martes y se perfila para dirigir al equipo ante Peñarol, el próximo lunes en el Estadio Campeón del Siglo.

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