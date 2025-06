Según Metediera (Pte. UNASEV), los radares no son el problema: son parte de la solución

- espacio publicitario -

Marcelo Metediera, presidente de UNASEV, defiende su rol preventivo y su utilidad para mejorar la seguridad vial en todo el país. OBS: mantuvimos la transcripción de las respuestas cambiando lo mínimo necesario para que se adecuara del lenguaje oral al lenguaje escrito.

La seguridad vial sigue siendo uno de los desafíos más persistentes y complejos del país y las herramientas para enfrentarla generan debates que trascienden lo técnico.

En diálogo con Iván Mourelle, el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), Marcelo Metediera, abordó temas clave sobre la gestión del tránsito en Uruguay: desde la instalación de radares en las capitales departamentales hasta la implementación del permiso de conducir por puntos, pasando por la cooperación internacional en materia de seguridad vial infantil.

Lejos de considerar los controles como medidas meramente recaudatorias, Metediera defiende su utilidad preventiva y destaca su potencial como instrumento de planificación, control y hasta de apoyo en investigaciones de seguridad. A continuación, el intercambio completo.

¿Qué resultado arrojan los radares que se instalan en las capitales departamentales? ¿Cuál ha sido el efecto? ¿Es recaudatorio o también tiene un efecto preventivo?

“No, yo estoy convencido, porque aparte lo he dicho, que los radares son una herramienta de trabajo muy importante, muy necesaria. Se instalan con distintos criterios: en algunos lugares para descender la velocidad, en otros tienen que ver con el cuidado de los espacios públicos, ya sea un centro educativo, un centro de salud, un ingreso a una ciudad. En otros casos tiene que ver con la siniestralidad directamente. Entonces, cada lugar los utiliza en función de su necesidad.

Pero los radares tienen más cosas que medir y sancionar por velocidad, que en definitiva es una falta de la persona, no es culpa del radar ni de las intendencias. Es una inconducta de la persona. También se mide flujo vehicular, cantidad de vehículos que se mueven, también se hacen seguimientos. Me acuerdo que nosotros, en Atlántida, en Canelones, hicimos un estudio de Ciudad Inteligente, donde analizábamos por las cámaras que se habían instalado —no por radar, sino cámaras específicamente para este trabajo— por las matrículas de los vehículos. Las matrículas tienen un departamento de origen y eso nos permitió medir cuánta gente venía a Atlántida en verano y desde qué departamento, por ejemplo.

O te permite, como pasó con el peaje y los radares, identificar vehículos clonados. O te permite triangular con los temas de seguridad. Pongo siempre el mismo ejemplo, porque me encanta ponerlo, es bien gráfico. En San Jacinto, en Ruta 7 y Ruta 11, tienen los radares del Ministerio de Transporte por el ingreso de la ciudad. Un día se da un hurto en Pando, los delincuentes van por la Ruta 75 y los capturan por el seguimiento de los radares y de las cámaras. O sea, los radares también tienen cámaras que permiten otro tipo de controles. Entonces no es únicamente velocidad.

Ahora, cuando se bastardea de alguna manera o se politizan los temas, como ha pasado —que se usan estos temas para hacer política— yo creo que ahí es cuando no ayuda. Porque, vuelvo a insistir: el Ministerio de Transporte del período pasado, Partido Nacional o Coalición, instaló 122 radares en todas las rutas. Hay intendencias como Montevideo, Canelones, Río Negro, Lavalleja, Maldonado, otras que tienen radar. O sea, es una política necesaria a nivel nacional.

Y obviamente, no voy a ser demagogo en no decir que efectivamente la consecuencia de esas inconductas genera distracciones de tránsito que generan recaudación para las distintas instituciones. Pero en definitiva, como siempre digo, la multa es una consecuencia por la inconducta de la gente. Eso de que “a rigor, lamentablemente, funcionamos”, tiene algo que ver también. En la medida que la gente no comete las distracciones de tránsito, las intendencias o el Ministerio no recaudan. Así que la mochila la tiene la gente. Y, insisto: los radares son una herramienta, una de las tantas, por las cuales se trabaja en función de la realidad y la necesidad de cada lugar”.

¿De todas formas, UNASEV sugiere, no obliga a la instalación de los radares para el cumplimiento de las normas de tránsito, verdad?

“Exacto. En el caso de los radares, cuando hicimos la transición, toda la información que pedí me la dieron sin problema ninguno y rápidamente. Y una de las cosas que pedí, que todavía no la abordamos porque vamos a tener unos días para analizar algunas cuestiones… Pero es bueno saber que la UNASEV hizo sugerencias al Ministerio de Transporte sobre los puntos calientes donde debería instalar los radares. A mí me interesa saber si efectivamente los radares están instalados en esos puntos donde la UNASEV sugirió.

También esto tiene una movilidad muy importante. A veces la siniestralidad o los problemas de tránsito se van moviendo del lugar. Capaz que hay que poner algún radar más. Capaz que alguno de los que se puso ya cumplió su cometido y no hay necesidad de mantenerlo. No sé. Esas cosas se van analizando con permanente movimiento. Así que bueno, eso es parte de lo que tenemos que trabajar con el Ministerio de Transporte”.

¿Cómo se piensan implementar estas medidas?

«Bueno, contentos por saber que ayer el Congreso de Intendentes aprobó, o dio el visto bueno de alguna manera, el borrador que les habíamos presentado. Si bien la ley que se aprobó en septiembre del año 2019 no se había reglamentado durante los cinco años pasados, el Congreso tiene en su capítulo 3 el permiso de conducir por puntos y mandata a la UNASEV a reglamentar esa ley. Nos parece importante y de orden sugerir y consultar a las intendencias de todo el país, porque fueron las que trabajaron.

A mí me tocó trabajar desde el lado del Congreso de Intendentes, habiendo sido intendente, pero también habiendo sido asesor de todas las intendencias en temas de tránsito. Los borradores, por lo tanto, los hice con conocimiento del tema y con conocimiento de que allí se trabajó. Me parece importante darles la posibilidad de que durante el mes que transcurrió analicen el borrador y aporten su opinión.

Así que bueno, ayer lo aprobaron, levantaron las cosas de las decisiones de tránsito de todo el país, discutieron, y estoy a la espera de que me hagan llegar esas observaciones para analizarlas e incluirlas oportunamente en el borrador. El objetivo que tenemos con eso es aprobar esto, que el presidente haga el decreto reglamentario —eso le da estructura al permiso— y a partir de ahí convocar al Congreso de Intendentes.

Yo planteo una comisión de tres delegados del Congreso de Intendentes y tres de la UNASEV, a los efectos de que la oposición también esté integrada en ambos ámbitos en esta comisión que va a trabajar. Para ahí sí poner en funcionamiento. Yo tengo la expectativa de que en el primer semestre del año que viene el permiso de conducir por puntos empiece, de una manera paulatina, a funcionar».

¿Cómo valoran ustedes la presencia de un representante del gobierno boliviano para conocer la experiencia de medidas sobre seguridad vial infantil?

«En realidad, hay un trabajo, una sinergia con distintas organizaciones. En este caso con la Fundación Gonzalo Rodríguez. También trabajamos mucho con el Automóvil Club del Uruguay, donde de alguna manera se consiguen financiamientos externos con proyectos y programas específicos de trabajo.

Obviamente, la Fundación Gonzalo Rodríguez tiene un expertise muy importante vinculado a la seguridad vial en niños, sistema de retención infantil y conducción segura en edades de pequeños. Y ese conocimiento, en articulación con la UNASEV, lo puso a disposición del trabajo como se está planteando en Bolivia. Pero también se está haciendo, desde el período pasado, en México, en El Salvador y se hizo en Argentina».