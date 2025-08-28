Los jueces, cancha a cancha. A SALTO URUGUAY Y CEIBAL…. SE LO DIERON A LEDESMA!

Cuando llega un partido de entorno complejo y trámite incierto desde la disciplina, el Colegio de Árbitros no lo piensa dos veces: el sanducero Robert Ledesma. Es de los partidos claves en la A: el de Salto Uruguay y Ceibal. Las ternas resueltas en el atardecer del jueves 28 de agosto. Desde EL PUEBLO, una manera de saber. Cancha por cancha.
PROGRAMA DE PARTIDOS.
Divisional Primera “A”. 1ª División. Campeonato Salteño. “Sr. Roberto O. Alvez Ocampo”.
Copa Cable Visión Salto. 4ª Fecha. 1ª Rueda.
DOMINGO 31/08/2025.
DICKINSON.
14:30 hrs. S. Nuevo – Libertad. Árbitros: Andrés Príiz, Didier Cuello, Nicolás Castaño.
16:45 hrs. Gladiador – F. Carril. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Ricardo González, Robert Aguirre.
Parciales de S. Nuevo y F. Carril ingresan a la tribuna España, de Libertad y Gladiador a la Irazoqui.
MERAZZI.
14 hrs. Arsenal – S. América. Árbitros: Matías Fagúndez, Jonathan Guglielmone, Cristian Massaroni.
16:15 hrs. Universitario – Hindú. Árbitros: Alfredo Hernández, José Ramallo, Fernando López.
Parciales de Arsenal y Universitario ingresan al sector sur (principal), de S. América e Hindú al sector norte.
C. AMBROSONI.
14 hrs. S. Uruguay – Ceibal. Árbitros: Robert Ledesma, Mauro Melo, Danilo Urrutti.
16:15 hrs. R. Plate – Nacional. Árbitros: Mauro Melo, Robert Ledesma, Gimena Rodríguez.
Parciales de S. Uruguay y R. Plate ingresan al sector norte (principal), de Ceibal y Nacional al sur.
MIÉRCOLES 03/09/2025.
C. AMBROSONI.
20 hrs. Libertad – Universitario. Árbitros: Gustavo Barboza, José Ramallo, Pablo Sena.
Parciales de Libertad ingresan al sector norte (principal), de Universitario al sector sur.
PRECIO DE ENTRADAS.
- Entradas de damas y caballeros (a partir de 12 años) $ 250.
- Socios locatarios cuando juegan en su cancha ingresan gratis siempre y cuando presenten recibo o carnet de socio al día.
- Socios locatarios cuando no juegan en su cancha, abonan $ 150 presentando el carnet o recibo al día.
- Menores de hasta 11 años ingresan gratis, deberán presentar la cédula de identidad e ingresar acompañado de una persona mayor a cargo.
- Entrada de juveniles (HASTA 18 AÑOS) de clubes deberán ir obligatoriamente acompañado con su cédula de identidad, caso contrario no podrán ingresar. (nacidos desde el 01/01/2007 en adelante).
