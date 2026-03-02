Los estadios del Norte del país.

Salto y esa eterna interrogante ¿Un Estadio Municipal?

En Rivera, el imponente Estadio Atilio Paiva Olivera —municipal— se transforma en carta de presentación. Su capacidad cercana a las 25.000 personas y su estructura lo han convertido en sede de partidos internacionales y espectáculos de gran porte.

En Tacuarembó, el Estadio Raúl Goyenola también es municipal y tiene esa doble visera icónica que lo distingue. Es un escenario funcional, con buen campo de juego y preparado para convocatorias importantes.

En Paysandú, el Estadio Artigas fue remodelado y hoy es un estadio moderno, apto para recibir no solo el Campeonato Nacional de Selecciones, sino también eventos de mayor envergadura. No es casualidad que allí llegue el 15 de marzo Club Nacional de Fútbol para disputar un amistoso. Tampoco es casual que haya albergado partidos con clubes como Club Atlético Colón, Club Atlético Unión o Miramar Misiones.

Y ahí aparece la comparación inevitable con Salto y su histórico Estadio Ernesto Dickinson.

El Dickinson es emblemático. Tiene historia, mística, noches inolvidables y también derrotas que forman parte de la identidad deportiva del departamento. Pero hay una diferencia estructural clave: no es municipal. Es propiedad de la Liga Salteña de Fútbol y administrado por ella. Eso cambia el enfoque de inversión, mantenimiento y proyección.

¿Qué marca la diferencia?

Gestión municipal:

Cuando el estadio pertenece a la Intendencia, se transforma en política pública. No es solo fútbol; es turismo, es cultura, es desarrollo económico.

Planificación a largo plazo:

Rivera, Tacuarembó y Paysandú han pensado sus escenarios como infraestructura estratégica.

Proyección regional:

Salto tiene una ubicación privilegiada: frontera con Argentina, cercanía con Brasil y buena conectividad. Posee hotelería, gastronomía y experiencia en recibir visitantes. El potencial está.

Entonces, ¿cuándo llegará el momento para Salto?

La respuesta no pasa solo por la voluntad deportiva. Requiere:

Decisión política. Proyecto técnico serio. Estudio de viabilidad económica. Alianza entre Liga, Intendencia y sector privado. Pensar el estadio como polo regional, no solo departamental.

Un estadio moderno permitiría:

Recibir amistosos de equipos grandes. Aspirar a competencias internacionales. Generar ingresos por eventos. Potenciar el turismo deportivo. Dar un salto cualitativo a las selecciones y clubes locales. La pregunta que hacemos es más que válida: ¿está Salto dispuesto a dar ese paso estructural? Porque historia tiene. Pasión tiene. Ubicación estratégica tiene.Lo que falta es convertir esa realidad en proyecto.

LIFFA 2026: Hoy noche de lanzamiento

La LIFFA realizará hoy el lanzamiento oficial de la temporada 2026, en medio de una expectativa enorme por el crecimiento que ha tenido en muy poco tiempo en el departamento de Salto.

La Liffa comienza este nuevo año con una cifra récord de equipos inscriptos: 12 más que en la pasada temporada, lo que marca un crecimiento sostenido y confirma que la propuesta ha sido bien recibida por jugadores y clubes. Una liga que en 2025 dio sus primeros pasos, hoy en 2026 avanza a pasos agigantados, consolidándose como una alternativa fuerte dentro del fútbol para mayores de 35 años.

El proyecto de La Liffa no solo apunta a la competencia deportiva, sino que pone especial énfasis en la organización y en el entorno. La premisa es clara: incentivar la práctica del fútbol en buenos escenarios, con infraestructura adecuada, rodeado de un ambiente sano y en condiciones que permitan a los futbolistas sentirse cómodos, tranquilos y seguros.

Si bien el fútbol es, por naturaleza, un deporte de contacto, desde la organización se ha establecido un sistema que premia el fair play. Los equipos que se destaquen por su conducta deportiva, respeto y juego limpio recibirán reconocimientos y distinciones especiales, reforzando la idea de que competir no está reñido con el respeto.

En una ciudad donde históricamente la Liga de Fútbol Senior ha sido referencia para los mayores de 35 años, La Liffa se mete de lleno en el ruedo con una propuesta renovada, buscando otros horizontes y objetivos, pero sin perder el eje central: el buen fútbol y la práctica deportiva como espacio de encuentro, camaradería y pasión.

La temporada 2026 promete ser histórica para La Liffa, no solo por la cantidad de equipos, sino por la consolidación de una idea que sigue creciendo en Salto.

