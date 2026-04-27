Los casos de Mateo, Nicolás y Agustín en la mira de Bielsa

«¡Naranjazos» para la historia!

Un total de 21 jugadores alineados por Marcelo Bielsa, juveniles ellos, no solo como sparring del combinado mayor que jugará el Campeonato Mundial 2026, sino que once de ellos, integrarán la embajada celeste. El hecho es uno y adquiere para el fútbol salteño un valor histórico en sí mismo: nunca antes tres juveniles salteños, incluidos en una situación como esta. Pero además reactualiza el nombre de Salto en pro de una selección de Uruguay, tras el final de ciclo de Suárez y Cavani, como los de mayor permanencia. Mateo Caballero de Defensor Sporting, Nicolás Azambuja de Danubio y Agustín Dos Santos de Nacional. ¡Imposible que alguno de ellos tres no sea parte de la embajada a partir de la decisión de Marcelo Bielsa!. En el caso de Mateo, es zaguero central, mientras los dos restantes, delanteros. Se trata de saber, respecto a esa nómina total.

Este Ferro Carril del 4 a 4

Para Ferro Carril. no resultó un fin de semana sin ajetreo. Todo lo contrario. El sábado jugó en Paysandú un partido amistoso ante Huracán, con resultado final de 4 a 4. Ayer domingo enfrentaba a Gladiador en campo de juego del Barrio Artigas. Desde Lisandro Rossi, integrante de la plana deportiva de Ferro Carril, esta toma gráfica derivada a EL PUEBLO. En la hora del juego frente a Huracán. Aparecen de izquierda a derecha, parados, Leonardo Fagúndez, Hernán Barros, Franco Pinto, Mauro De Mora, Ruben Carlís y Richard Eduardo Rodríguez. Hincados: Natanel Tabárez, Brian Pertusatti, Rodrigo Ezequiel Martínez, Diego González y Alan Rusconi. Como puede calibrarse en esta composición titular, no faltan algunas de las incorporaciones de la franja: Pinto, De Mora, Carlis y Richard Rodríguez. El operativo de Ferro en dos direcciones: primero el Campeonato del Interior en la Divisional «B» y tras ello, el Salteño.

Club Ajedrez de Salto: Lautaro, para mandar

Tras la nueva secuencia en el certamen impulsado por el Club Ajedrez de Salto, la punta surge a manos de Lautaro Sánchez, con un total de 15 puntos. Desde EL PUEBLO, una manera de repasar el actual tiempo, bajo la dirección de la Profesora Marcela Schelotto.

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En la liguilla del básquetbol: Nacional, el que ganó; Peñarol, el que lidera

Fue el sábado a la noche, cuando Nacional derrotó en condición de visitante a Aguada por 98 a 94, tras haber plasmado una ventaja de 24 puntos. En el último cuarto, Aguada aceleró una épica reacción y sobre el final mismo pudo vencer. En tiendas tricolores, no faltó la suma del salteño Agustín Méndez. En la tabla de posiciones, la punta a manos de Peñarol, estableciendo mínima ventaja sobre Nacional. Habrá que aguardar que quita de puntos a Nacional, tras los incidentes al cabo del reciente partido clásico ante Peñarol. Es la marcha de los seis equipos protagonistas de la liguilla en la Liga Uruguaya de Básquetbol.

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