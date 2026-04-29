Los avances de Ceibal en el fútbol infantil

Un estadio que sigue creciendo

Comparten la misma manzana, el mismo suelo, el mismo aire cargado de historias, pero avanzan a ritmos distintos. Y en ese rincón tan propio, tan sentido, el estadio de fútbol infantil de Ceibal —bautizado con el nombre de Genaro Cabrera, en memoria de ese vínculo imborrable con Charly Cabrera, a quien el tiempo no ha logrado borrar— se levanta como algo más que una obra: se levanta como un símbolo.

Porque ahí no solo crecen paredes, tribunas o estructuras. Ahí crecen sueños.

Cada bloque colocado, cada escalón que se suma en las tribunas, cada mejora que se proyecta, tiene detrás mucho más que cemento: tiene horas robadas al descanso, tiene manos que trabajan en silencio, tiene corazones comprometidos con una idea que va mucho más allá de lo material. La comisión de baby fútbol de Ceibal no solo construye un estadio, construye un lugar de encuentro, un refugio de ilusiones para gurises que empiezan a escribir sus primeras páginas en el fútbol.

- espacio publicitario -

Y en cada detalle se nota. En la intención de que el público esté cómodo, en el esfuerzo por brindar un espacio digno, en la calidez que se busca generar para que cada familia que llegue sienta que ese lugar también le pertenece. Porque el fútbol infantil no se juega solo dentro de la cancha: se vive alrededor, en la tribuna, en el mate compartido, en el aplauso sincero, en la mirada orgullosa de quienes acompañan.

Hablar de Ceibal es hablar de historia viva del fútbol salteño. Es hablar de identidad, de competencia, de protagonismo. Pero también es hablar de formación, de raíces, de ese semillero que ha sabido nutrir no solo a sus propias filas, sino al fútbol de toda la región. Y hoy, ese mismo ADN se refleja en este proceso de crecimiento silencioso pero firme.

El estadio de baby fútbol es hoy el reflejo de una institución que no se conforma, que mira hacia adelante, que entiende que el futuro se construye desde abajo, desde los más chicos, desde esos primeros pasos que muchas veces definen caminos.

Y mientras todo eso ocurre, mientras las obras avanzan y el lugar va tomando forma, hay algo que se mantiene intacto: el sentimiento. Ese que no se ve, pero se siente en cada rincón. Ese que hace que cada esfuerzo valga la pena.

Por eso, es justo detenerse, mirar y reconocer. Porque lo que está pasando en Ceibal no es casualidad. Es trabajo, es compromiso, es pertenencia.

Y sobre todo, es amor por el fútbol.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/pi4o