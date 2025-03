«LOS ARRAYANES» Y «LA MAGDALENA» TRIUNFARON EN EL «DIA DEL MERINO»

El pasado miércoles se llevó adelante en el local de la Asociación Agropecuaria de Salto, la 24 edición del «Día del Merino», con la organización de la Sociedad de Criadores de Merino Australiano (SCMAU), INIA y SUL. A través de las firmas Correa & San Román y Zambrano & Cia, se comercializaron con éxito 22 carneros de las cabañas Los Arrayanes, La Aguada, La Magdalena y La Tucura así como también de EEFAS de FAGRO y del CRILU.

La jornada comenzó con dos charlas enfocadas a la carne ovina, la primera a cargo del Ec. Alejandro González director de frigorífico Las Piedras y la segunda a cargo del Ing. marcos García Pintos técnico del SUL y del Lic. Andrés Angulo, jefe de Marca de INAC.

Con jura a cargo del Ing. Federico de Brum, directivo de SCMAU y del Ing. Marcos García Pintos del SUL, en la tarde se concretó el concurso de bretes de machos y hembras, donde las cabañas presentaron conjuntos de tres animales. El primer premio en machos fue para la cabaña Los Arrayanes de los hnos. Alfredo y Álvaro Fros, el brete reservado campeón fue para la cabaña La Magdalena de Los Tordos SA y el Tercer Mejor Brete fue para la cabaña La Aguada del Dr. Juan Pérez Jones. En hembras, participaron dos bretes de La Magdalena consagrándose la cabaña salteña con el campeonato.

Los carneros que concurrieron a este evento se destacaron por haber sido evaluados genéticamente y poseer datos de diferencia esperada de la progenie (DEPs) para las principales características de interés (entre ellos diámetro, peso de vellón sucio y limpio, peso corporal) e Índices de Selección (que consideran valores genéticos).

En el concurso individual de machos, el Campeón lo obtuvo un carnero de Los Arrayanes (2383), seguido por uno de La Aguada (7327) y en tercer mejor carnero un reproductor de La Magdalena (1248). El jurado destacó la información genética de los animales en conjunto con ser excelentes y representativos de la raza.

- espacio publicitario -

REMATE

Las ventas comenzaron con la oferta del 50% del carnero campeón, el cual no se vendió por no alcanzar las pretensiones de la cabaña. El segundo mejor carnero de “La Aguada”, se vendió en U$S 4.600 el 50% y el tercer mejor ejemplar de La Magdalena se vendió el 50% en U$S 3.050. El resto de los reproductores se comercializaron entre US$ 2.00 y US$ 500. En total se comercializaron 22 reproductores en pista, a un promedio de U$S 1.616, con un mínimo de U$S 500 y el máximo de U$S 9.200 por el ejemplar de “La Aguada” (vendido el 50% en U$S 4.600). En hembras, por pista pasaron cinco borregas de “La Magdalena”, que se vendieron entre US$ 300 y 710, con un promedio de U$S 516.