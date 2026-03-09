Lobisones, aparecidos, luces malas e historias urbanas

En el imaginario popular uruguayo y de la América toda, los fantasmas no se limitan a estancias y fogones: también recorren rutas, cementerios y viejas casonas. Entre los relatos más difundidos, aquí les dejamos algunos.

Las leyendas asombrosas que siguen caminando por las noches de América

Cuando cae la noche en el campo, el silencio parece agrandarse. Entonces vuelven las historias que pasaron de boca en boca durante generaciones: duendes que protegen el monte, hombres que se convierten en bestias, luces misteriosas que flotan sobre la tierra y tesoros enterrados que esperan desde hace siglos. Son mitos que cruzan fronteras y que todavía hoy sobreviven en la memoria rural de América.

CUANDO LA NOCHE TIENE MEMORIA

- espacio publicitario -

En los pueblos del interior, donde la oscuridad todavía es verdadera oscuridad, las historias comienzan siempre igual, alguien vio algo. En tiempos de la niñez, en las puertas de la pubertad, y aún en la adolescencia, todos tuvimos, un padre, un tio viejo, el abuelo o un vecino cuentero que nos deslumbraban con historias, que a veces nos provocaban miedos, nerviosidad de volver a casa si era de noche. A eso les sumábamos películas de terror y también cuando la barra se ponía a relatar historias y leyendas ya escuchadas a nuestros mayores, para asustarnos, para demorarnos a dormir, para mirar para todos lados cuando caminábamos y nuestros propios pasos nos dejaban nerviosos…

Y UNO COMIENZA A TEMBLAR…

Un silbido en el monte, una sombra que cruza el camino, una luz que aparece en medio del campo sin que haya casa ni fogón cerca. Nadie afirma demasiado, pero tampoco nadie se anima a negarlo del todo. Porque en esas noches largas, donde el viento parece traer voces antiguas, el mundo racional pierde fuerza y el territorio de los mitos vuelve a respirar.

Entre esos relatos aparece una de las figuras más conocidas del imaginario guaraní: el Pombero. Pequeño, robusto, cubierto de vello y dueño del monte, dicen que camina descalzo entre los árboles cuidando pájaros y animales. Algunos lo consideran un protector; otros, un espíritu caprichoso que castiga a quienes se burlan de él. En muchas casas rurales todavía se deja tabaco o un poco de caña en el patio, como gesto de respeto hacia ese guardián invisible de la selva.

PERO NO TODAS LAS CRIATURAS DE LA NOCHE SON TAN DISCRETAS

En las llanuras del Río de la Plata, cuando la luna ilumina los caminos de tierra, aparece otra figura que forma parte del imaginario popular: el Lobisón. La vieja creencia dice que el séptimo hijo varón de una familia está marcado por una maldición, algunas noches se transforma en una criatura oscura, mezcla de hombre, (perro o lobo) y bestia, que recorre cementerios y baldíos.

La historia fue tan fuerte en la cultura popular, del otro lados del río, en la Argentina, donde nació una tradición curiosa, el Presidente se convierte en padrino del séptimo hijo varón para protegerlo de la superstición. Una forma simbólica de derrotar al miedo que durante décadas acompañó a muchas familias.

En la mitología guaraní, esta criatura también es conocida como Luisón, uno de los hijos malditos de Tau y Keraná, condenado a vagar entre sombras.

UN CONTINENTE LLENO DE CRIATURAS

El mapa de América está lleno de figuras parecidas, como si cada cultura hubiera creado su propia versión de los mismos temores.

En Brasil aparece el Lobisomem, un hombre lobo que suele transformarse en las encrucijadas de los caminos. En México, el misterio adopta la forma del Nahual, un brujo capaz de convertirse en animal gracias a poderes espirituales heredados de antiguas tradiciones indígenas.

En Centroamérica, los viajeros nocturnos hablan del Cadejo, un perro fantasmagórico que puede ser protector o maligno según su color. Y en los Andes de Chile y Perú, el miedo tiene alas, el Chonchón, una cabeza voladora que anuncia la presencia de brujos y presagios.

Son criaturas distintas, pero nacidas de una misma necesidad humana: darle forma a lo desconocido.

LAS LUCES QUE MARCAN SECRETOS

Entre todas las historias del campo, quizás ninguna es tan persistente como la de la Luz Mala. Quienes han recorrido caminos rurales en la madrugada dicen haber visto una pequeña llama suspendida sobre el suelo. A veces blanca, a veces verdosa, siempre inquietante. La explicación científica habla de gases liberados por materia orgánica en descomposición. Pero para el paisano, la luz mala es otra cosa, un alma en pena o la señal de un tesoro enterrado.

Las leyendas cuentan que durante guerras, invasiones o huidas desesperadas, muchas familias escondieron monedas de oro y joyas bajo la tierra. Y que la luz aparece, cada tanto, para recordar que allí hay algo esperando.

Pero no cualquiera puede encontrar esos “entierros”. Los viejos del campo advierten que la codicia suele pagar caro ese intento.

LOS APARECIDOS DEL CAMINO

El universo de los mitos rurales también está lleno de presencias silenciosas.

En muchos caminos se habla de los aparecidos, figuras que caminan junto al viajero, que cruzan el sendero o que se sientan cerca del fogón sin pronunciar una palabra. Cuando alguien intenta mirarlos de frente, desaparecen como si nunca hubieran estado allí.

También están los árboles marcados por tragedias antiguas, donde algunos juran ver siluetas balanceándose en noches de tormenta. Son historias que el tiempo no borra, porque el paisaje conserva la memoria de lo que ocurrió.

EL MISTERIO QUE NUNCA SE APAGA

Los mitos rurales no son solo cuentos para asustar. Son parte de la identidad cultural de América. En ellos se mezclan el respeto por la naturaleza, las advertencias morales y el deseo humano de explicar aquello que la razón no alcanza. Por eso sobreviven.

Porque cada vez que alguien vuelve a contar la historia del Pombero, del Lobisón o de la luz mala, algo antiguo vuelve a despertar en la imaginación colectiva.

Y entonces, cuando el campo queda en silencio y la noche parece más profunda que de costumbre, muchos prefieren recordar un viejo consejo del interior:

no desafiar lo que camina en la oscuridad… y seguir camino sin mirar atrás.

FANTASMAS DE CIUDAD Y RUTA, SUSTOS URBANOS

En el imaginario popular uruguayo, los fantasmas no se limitan a estancias y fogones, también recorren rutas, cementerios y viejas casonas. Entre los relatos más difundidos aparece la Mujer de Blanco, figura espectral que se manifiesta en carreteras solitarias o en Cementerios de diferentes departamentos del país. Su presencia, siempre envuelta en misterio, se asocia con tragedias pasadas y funciona como advertencia para los viajeros nocturnos.

Otro clásico es la Gallina con los Pollitos, visión que sorprende a los conductores en caminos rurales y barrios alejados del centro de la ciudad. Una gallina seguida de su cría cruza la carretera o calles oscuras y, al mirar atrás, no queda rastro alguno. El susto, breve pero intenso, recuerda la fragilidad de la vida y el desconcierto que provoca lo inesperado.

A estos relatos se suman otros escenarios urbanos: el fantasma del Museo Blanes, la monja sin cabeza en conventos antiguos, o los lamentos de la casa de la degollada. Historias que circulan de boca en boca y que, más allá del miedo, forman parte del patrimonio oral del país.

Llantos de niños en las cunetas, mujeres que surgen desde las sombras que preguntan por una calle, que generalmente queda detrás, que hay que señalarla dándose vuelta y cuando uno vuelve a girar, la mujer ya no está…

La joven que se conoce en un baile, y que luego el galán acompaña y que al pasar por la puerta de un cementerio desaparece…

En definitiva, los fantasmas urbanos uruguayos, y americanos, son metáforas de la memoria colectiva, presencias que habitan entre lo cotidiano y lo sobrenatural, recordándonos que las ciudades también guardan sus propios mitos y misterios.

Y quizás lo más inquietante sea que, entre tanto espectro, nunca sabemos si el verdadero fantasma es el que aparece en la ruta… o el que llevamos dentro, disfrazado de rutina y silencio.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/w6d8