Breve introducción

DeepSeek es una empresa de inteligencia artificial con sede en Hangzhou, fundada por el fondo de cobertura High‑Flyer, cuyo cofundador es Liang Wenfeng . Lanzó su chatbot generativo, DeepSeek‑R1, el 10 de enero de 2025, y rápidamente se convirtió en la app gratuita más descargada en la App Store de EE. UU .

Innovación en eficiencia y acceso abierto

Sus modelos, incluyendo R1 y V3, ofrecen un rendimiento comparable a los de la competencia occidental como GPT‑4 de OpenAI, entrenados con apenas una décima parte del coste y del poder computacional. Por ejemplo, V3 fue entrenado durante 55 días con solo unos 2 000 GPUs Nvidia H800 a un costo estimado de USD 5.6 millones . Esta eficiencia es una respuesta directa a las restricciones de exportación de chips impuestas por EE. UU., que limitaron el acceso de China a hardware de última generación .

Además, sus modelos y estructuras son en gran parte de código abierto, lo que permite a desarrolladores y empresas utilizarlos, modificarlos y alojarlos localmente

Impacto y repercusiones

El lanzamiento de DeepSeek provocó una fuerte caída en las acciones de empresas tecnológicas y de chips, como Nvidia, generando alta preocupación en Silicon Valley y Washington. Para muchos, su irrupción marcó el inicio de una carrera espacial de IA entre EE. UU. y China .

Lo que sí te ocultaron (o minimizan)

Seguridad y privacidad comprometidas

DeepSeek opera bajo las regulaciones chinas de «orientación de opinión pública», lo que implica censura en temas políticamente sensibles como la Masacre de Tiananmen, Taiwán o los derechos uigures. Aunque su versión de código abierto puede eludir algunas restricciones, la API oficial sigue aplicando estos filtros.

Se han reportado fallos de seguridad graves: en enero de 2025, se expusieron más de un millón de registros sensibles (conversaciones, APIs, logs) debido a una mala configuración de un servidor.

Países como Italia, EE. UU., Corea del Sur, los Países Bajos y Taiwán han iniciado investigaciones o restricciones sobre DeepSeek debido a estas preocupaciones de seguridad y privacidad.

Uso geopolítico y sesgos ideológicos

Expertos advierten que sin salvaguardas éticas, modelos como DeepSeek podrían ser usados para manipulación informativa, operaciones de influencia o ciberataques. El modelo podría distorsionar la verdad, incluso omitiendo eventos históricos, fomentando la desinformación o alineándose con propaganda estatal.

Fallas en seguridad en contextos chinos

Un estudio reciente reveló que DeepSeek‑R1 tiene un éxito del 100 % al procesar solicitudes potencialmente dañinas, lo que señala deficiencias de seguridad significativas en entornos chinos. Estos resultados se obtuvieron mediante un nuevo benchmark llamado CHiSafetyBench, que mide la seguridad del modelo en contextos locales.

Conclusión

DeepSeek representa un hito tecnológico: un modelo de IA ligero, asequible y abierto, que desafía el dominio occidental. Sin embargo, su opacidad en privacidad, posible uso como herramienta propagandística, vulnerabilidades de seguridad y censura programada la convierten en un fenómeno simultáneamente fascinante y alarmante.