Llevando sonrisas a pediatría en el Día del Niño

- espacio publicitario -

En la mañana de hoy, con motivo de la celebración del Día del Niño, desde nuestro programa radial Marcando la Diferencia cumplimos una vez más con una tradición que llevamos en el corazón: acercarnos a la sala de pediatría del Hospital de Salto para compartir un momento de alegría con los niños que, por distintas circunstancias de salud, pasan este día internados.

La visita no se trata solo de entregar un juguete, sino de regalar un instante distinto, de intentar que la rutina hospitalaria se transforme por un ratito en un espacio de juego, sonrisas y ternura. Cada obsequio entregado fue recibido con ilusión por los pequeños, y en cada mirada se reflejaba la importancia de estos gestos que, aunque sencillos, tienen un gran valor humano.

Detrás de cada juguete que llevamos hoy hay una historia de solidaridad, porque no estuvimos solos en esta tarea. Queremos expresar un enorme agradecimiento a todos nuestros oyentes que colaboraron con sus donaciones. Su generosidad fue fundamental para que esta actividad se hiciera realidad, y confirma una vez más que cuando una comunidad se une en torno a una causa noble, los resultados siempre son positivos.

- espacio publicitario -

Con esta acción, que ya se ha convertido en una costumbre de cada año, reafirmamos nuestro compromiso de estar cerca, de tender la mano y de compartir. Sabemos que no podemos cambiar la situación de fondo de estos niños, pero sí podemos acompañarlos, brindarles cariño y, sobre todo, demostrarles que no están solos.

Desde Marcando la Diferencia seguiremos apostando a estas pequeñas grandes acciones que, con la ayuda de todos, logran hacer la vida un poco más amable. Porque marcar la diferencia también es eso: dar lo mejor de nosotros para que otros puedan sonreír, aunque sea por un ratito.