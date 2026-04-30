Llegará el día

Aquí debutará Salto Fútbol Club

Entre sábado y domingo próximo, para que se juegue la primera fecha de la fase inicial, en el marco del Torneo de la Divisional «C» de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por lo tanto, habrá llegado la hora para el debut de Salto Fútbol Club, con la Dirección Técnica de Matías Rosa y variantes sustanciales en la integración del plantel superior. En este estadio bien al sur del Litoral, se producirá el debut del equipo «naranjero» Se trata del complejo Milton Gonnet y el juego a partir de la hora 15. Deportivo Colonia es el rival de Salto. Se trata de un club de historia limitada, acaso de los de menos años en la historia de aquellos que militan en la «C».

CON LA PRIMERA FECHA

Para tener en cuenta los partidos que se jugarán el sábado

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Rampla Juniors vs Mar de Fondo.

Bella Vista vs Los Halcones.

Potencia vs Salus.

Deportivo Italiano vs Deutscher

Alto Perú vs Cooper.

Richa vs Frontera de Rivera.

Deportivo Colonia vs Salto Fútbol Club.

Sportivo Bella Italia vs Sud América.

Durazno vs Parque del Plata.

Basañez vs Artigas.

Saladero y Sud América encienden la 8ª: Marcelo Izaguirre será árbitro

Después de todo, es el primero y el segundo en la tabla general de la Divisional «B». Jugarán a segunda hora en campo de juego albinegro: Saladero y Sud América. El Colegio de Árbitros aplicó sentido común en este caso, designando a Marcelo Izaguirre como árbitro central. Andrés Píriz, Fernando López, José Gabriel de los Santos, Robert Aguirre y Alfredo Hernández, para conducir los restantes cinco partidos. Será la octava fecha de la primera rueda. Cuando se dispute la nueva secuencia, se habrá cumplido el 50% de fechas. Restarán 8 más, para resolver quien es el primer equipo en ascender a la «A».

DE PARTIDOS Y DE JUECES

Divisional Primera “B”. 1ª División. Campeonato Salteño.

“100 años del club Atlético Chaná”.

8° FECHA, 1° RUEDA.

Domingo 3 de mayo

Campo de juego: NACIONAL.

14 hrs. El Tanque – Tigre. Árbitros: Andrés Píriz, Gabriel Rodríguez, Jonathan Guglielmone.

16:15 hrs. Hindú – Cerro. Árbitros: Fernando López, Ricardo González, Lorena Machiavello.

Parciales de El Tanque y Cerro ingresan al sector oeste (principal), de Tigre e Hindú al sector este.

Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI.

14 hrs. Progreso – D. Central. Árbitros: José de los Santos, Jhon Asencio, Mauricio Revuelta.

16:30 hrs. Chaná – S. Eugenio. Árbitros: Robert Aguirre, Matías Fagúndez, Alexander Moreno.

Parciales de Progreso y Chaná ingresan al sector oeste (principal), de D. Central y S. Eugenio al este.

Campo de juego: SALADERO.

14 hrs. Palomar – D. Artigas. Árbitros: Alfredo Hernández, Javier Godoy, José Ramallo.

16:15 hrs. Saladero – S. América. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Johan Ghelfi, Ivo Moreira.

Parciales de D. Artigas y Saladero ingresan al sector oeste, de Palomar y S. América ingresan al sector este.

De copa en copa: Goleó Juventud de Las Piedras 4 a 0 y perdió City Torque 2-1

-Jugando por Copa Sudamericana ayer a la noche, Deportivo Riestra de Argentina batió a Montevideo City Torque 2 a 1, con dos goles de Juan Cruz Randazzo, mientras Facundo Silvera produjo el gol uruguayo. La otra cara de la moneda fue la imposición de Juventud de Las Piedras: 4 a 0 sobre Academia Puerto Cabello, con registros de Fernando Mimbacas, Leonel Roldán, Pablo Lago y en el cierre, el propio

Fernando Mimbacas. A su vez en la serie de Peñarol por Copa Libertadores de América, jugando de local, Platense derrotó en Vicente López a Independiente Santa Fé de Colombia. Los goles de Platense fueron obra de Tomás Nasif y Mateo Nedía, mientras Franco Fagúndez anotó para el equipo cafetero. A su vez en Venezuela, Caracas Fútbol Club y Racing de AFA nivelaron 1 a 1, por goles de Jesús Yendis y Tomás Pérez. Hoy a las 21 hs, el turno de Corinthians vs Peñarol.

Por el Consejo Único Juvenil

⚽ CUJ “A” – Sub 16 y Sub 18

6ª fecha – Torneo Apertura

📅 Jueves 30 de abril

🏟️ Universitario

Hora Categoría Partido Árbitros 20:00 Sub 16 Universitario vs Nacional Alexander Moreno, Jonathan Guglielmone, Andrés Píriz

📅 Sábado 2 de mayo

🏟️ Gladiador

Hora Categoría Partido Árbitros 16:00 Sub 16 Gladiador vs Ceibal Alexander Moreno, Robert Aguirre, Matías Fagúndez 18:00 Sub 18 Gladiador vs Ceibal Robert Aguirre, Alexander Moreno, Matías Fagúndez

🏟️ Merazzi

Hora Categoría Partido Árbitros 14:00 Sub 18 Ferro Carril vs Sud América Fernando López, Marcos Reboiras, Andreina Amaro 16:00 Sub 16 Ferro Carril vs Sud América Marcos Reboiras, Fernando López, Andreina Amaro

🏟️ Carlos Ambrosoni

Hora Categoría Partido Árbitros 14:00 Sub 16 Chaná vs Salto Uruguay Lorena Machiavello, Alfredo Hernández, Ricardo González 16:00 Sub 18 Chaná vs Salto Uruguay Alfredo Hernández, Lorena Machiavello, Ricardo González

🏟️ Peñarol

Hora Categoría Partido Árbitros 15:00 Sub 16 Peñarol vs River Plate Gimena Rodríguez, José de los Santos, Mauricio Revuelta 17:00 Sub 18 Peñarol vs River Plate José de los Santos, Gimena Rodríguez, Mauricio Revuelta

📅 Martes 5 de mayo

🏟️ Universitario

Hora Categoría Partido Árbitros 20:30 Sub 18 Universitario vs Nacional Fernando López, Pablo Almirón, Ricardo González

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