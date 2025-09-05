Llamadas de Primavera 2025

- espacio publicitario -

Fiesta candombera en el Cerro

El barrio Cerro se prepara para ser el epicentro de una fiesta popular con la celebración de las Llamadas de Primavera este próximo domingo 7 de setiembre. El evento, que promete convocar a los salteños, se organiza en apoyo a la nueva agrupación «Tronar del Norte», que debutará oficialmente en la prueba de admisión para el próximo carnaval.

La jornada tendrá como escenario la calle José G. Amorim, por donde desfilarán seis agrupaciones lubolas, y contará con un servicio de cantina y shows en vivo para toda la familia.

El candombe resonará para la nueva generación

Las Llamadas de Primavera serán la plataforma de presentación de «Tronar del Norte», la novel agrupación que buscará un lugar en el Carnaval 2025. El desfile, que partirá desde la calle Bolivia hasta Maciel, tendrá el tradicional despliegue de cuerpo de baile y la cuerda de tambores.

Los locatarios serán los encargados de abrir el desfile, seguidos por Tunguelé, Xangó Candombe, Lonjas del Sur, Tu Candombe y Zulumbé.

Solidaridad para llegar al Carnaval

El evento es una muestra de la solidaridad y el compromiso de las agrupaciones locales por mantener vivo el candombe. El servicio de cantina, que estará a disposición del público, tendrá un fin solidario, ya que la recaudación será a beneficio de «Tronar del Norte» para solventar los costos de preparación para el carnaval.

Shows para el cierre

La celebración de la cultura no termina con el desfile, ya que un escenario montado en la esquina de Amorim y Maciel servirá de plataforma para una serie de shows en vivo. 0es3, Punto y Coma, Seba Ska, Nova Candombe, Unidos de la Zona Sur, y el cierre a cargo de Ema Piñeiro, se presentarán en la noche.

Cultura y tradición vivas

Tradicionalmente, las agrupaciones lubolas se reúnen para organizar las llamadas en cada estación del año, exceptuando el verano cuando compiten por los premios del carnaval en las Llamadas Locales y Llamadas al Puerto. Simbolizando la unidad y el compromiso de mantener viva la cultura del Candombe, Patrimonio de la Humanidad.