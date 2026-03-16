Lista 50 del Partido Nacional celebra 16 años de trayectoria



El dirigente nacionalista Carlos Silva destacó el camino recorrido por la Lista 50, fundada en 2010 junto al actual intendente Carlos Albisu. El sector celebrará su 16º aniversario con un acto este lunes en la Casa del Partido Nacional.

Lista 50 del Partido Nacional celebra hoy 16 años con acto en la Casa del Partido Nacional en Salto

Para nosotros hay algunos lemas que nos han guiado todo este tiempo, compromiso, dedicación y esfuerzo

La Lista 50 del Partido Nacional celebrará este lunes 16 de marzo sus 16 años de existencia política, una fecha que para sus dirigentes representa el resultado de un proceso iniciado en 2010 y que hoy tiene como uno de sus principales logros la llegada del líder del sector a la Intendencia de Salto.

El dirigente nacionalista Carlos Silva, actual director de Salud e Higiene de la Intendencia, recordó que el sector nació de un sueño compartido junto al hoy intendente Carlos Albisu, con la intención de construir un espacio político con identidad propia dentro del Partido Nacional.

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El sector celebrará su 16º aniversario con un acto este lunes en la Casa del Partido Nacional.

“Es así, hoy lunes 16 de marzo la Lista 50 cumple 16 años, algo que empezó con un sueño que tuvimos junto con el actual intendente Carlos Albisu y que, de la mano de muchísimos compañeros que estuvieron en el inicio y que transitaron en estos 16 años, y que aún nos acompañan, podemos festejar este aniversario”, expresó Silva.

Para el dirigente, el hecho de que el referente del sector haya alcanzado la conducción del gobierno departamental representa la concreción de un proceso político que se fue consolidando con el paso del tiempo. “En este caso nuestro líder, uno de los fundadores de la lista, hoy es el intendente. Para nosotros es una satisfacción; es el proceso cumplido de haber soñado algo, de haber creído en un proyecto y que se haya podido concretar desde el punto de vista político”, afirmó.

Origen en un momento difícil para el partido

Silva recordó que la Lista 50 surgió en un contexto complejo para el Partido Nacional en el departamento. “La lista surge en el 2010, el 16 de marzo de 2010, en una elección que para el Partido Nacional en aquel momento fue muy difícil. Logramos tener un edil de aquellos tres ediles de ese momento, en una de las elecciones más difíciles del partido a nivel departamental”, señaló.

Según explicó, el nacimiento del sector estuvo marcado por una actitud de renovación política y por el objetivo de impulsar una forma distinta de trabajar dentro del partido. “Surge de la rebeldía, surge de querer hacer algo más y de una manera distinta a lo que nosotros creíamos que había en ese momento”, sostuvo.

A partir de allí, el grupo fue consolidando su presencia en el escenario político departamental. “A lo largo de estos 16 años seguimos caminando, seguimos transitando por la misma senda y convencidos de que cuando uno se marca un camino y lo transita sin salirse, llega a sus frutos”, agregó.

Crecimiento electoral

Uno de los aspectos que Silva destacó especialmente fue el crecimiento electoral que ha tenido el sector en los últimos años. “La última elección departamental, la Lista 50 tiene casi 9.000 votos, siendo la segunda lista más votada de todo el departamento, de todos los partidos, y para nosotros eso es un orgullo”, expresó.

Ese respaldo, indicó, refleja el trabajo territorial sostenido que el grupo político ha realizado tanto en la ciudad como en el interior del departamento.

De cara al futuro, Silva sostuvo que el objetivo es mantener la misma línea de trabajo que ha caracterizado al sector desde su fundación, cercanía con la ciudadanía, presencia en los barrios y compromiso con las demandas de la población. “Seguir trabajando por el camino que nos marcamos hace muchos años, que es trabajar de manera permanente, constante y en contacto con la gente”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la militancia territorial ha sido una de las principales fortalezas del grupo. “Recorriendo, estando, preguntando, trabajando, apoyándonos . Para nosotros hay algunos lemas que nos han guiado todo este tiempo: compromiso, dedicación y esfuerzo”, señaló.

Silva también destacó el rol del equipo que integra el sector político. “Estamos orgullosos del equipo que tenemos, orgullosos de nuestros ediles, de los compañeros que hoy tienen responsabilidades en el gobierno departamental y de cada uno de los militantes que tenemos en los distintos barrios y en el interior del departamento”, indicó.

Según agregó, ese vínculo permanente con la comunidad permite recoger de primera mano los planteos y reclamos de la población. “Ellos son los que nos nutren de eso tan necesario que muchas veces es la información y el reclamo de la gente, para que nosotros podamos, a través de la política —ese instrumento maravilloso— tratar de cambiar esas realidades”, afirmó.

La conmemoración de los 16 años de la Lista 50 se realizará este lunes a las 20 horas con un acto en la Casa del Partido Nacional, ubicada en calle Artigas 883. La actividad reunirá a militantes, dirigentes y simpatizantes del sector para celebrar la trayectoria recorrida y reafirmar el compromiso político de cara al futuro.

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