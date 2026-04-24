Crisis institucional en la Liga Salteña de Fútbol Sala: convocan a Asamblea tras renuncia de los Neutrales

La acefalía tras la dimisión del cuerpo de autoridades obliga a una reunión de carácter urgente el próximo martes. Se busca conformar una Mesa de Neutrales interina para garantizar la continuidad del campeonato.

La Liga Salteña de Fútbol Sala (LSFS) atraviesa horas decisivas tras la confirmación de la renuncia en bloque de su cuerpo de neutrales. Ante este escenario, que pone en riesgo el normal desarrollo de la actividad deportiva, la institución emitió un comunicado oficial convocando a una Asamblea de Delegados de carácter urgente para intentar encauzar la situación administrativa.

Convocatoria y objetivos

La cita tendrá lugar el próximo martes 28 de abril de 2026 en la sede del Club Nacional. El primer llamado está fijado para las 20:30 horas, mientras que el segundo se realizará a las 20:35.

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El objetivo principal de esta instancia es la formación de una Mesa de Neutrales interina. Esta nueva directiva provisional tendrá la responsabilidad de «restablecer el funcionamiento regular de la Liga» y asegurar que la competencia oficial no se vea interrumpida por el vacío de poder actual.

Un llamado a la transparencia

Desde la LSFS se enfatizó que el momento institucional requiere de «responsabilidad, mesura y vocación de consenso». El comunicado oficial subraya la intención de devolver la estabilidad a la organización dentro de los carriles estatutarios correspondientes, promoviendo un ámbito de diálogo constructivo entre todos los clubes y actores vinculados al futsal salteño.

Evitar versiones extraoficiales

En el punto final de su comunicación, la Liga hizo un llamado a la unidad y exhortó tanto a deportistas como al público en general a evitar la difusión de versiones no oficiales. El objetivo es preservar la imagen del deporte y mantener un clima de orden mientras se lleva a cabo el proceso de transición hacia las nuevas autoridades.

Bajo la consigna «#UnaLigaEnCrecimiento», el futsal local busca superar este escollo administrativo y retomar el foco en lo estrictamente deportivo, a la espera de lo que se resuelva en la asamblea del próximo martes.

Ficha del evento

Motivo: Asamblea de Delegados (Elección de Mesa Interina).

Asamblea de Delegados (Elección de Mesa Interina). Fecha: Martes 28 de abril de 2026.

Martes 28 de abril de 2026. Lugar: Sede del Club Nacional.

Sede del Club Nacional. Hora: 20:30 (1er llamado) / 20:35 (2do llamado).

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