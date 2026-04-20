Liga de Fútbol Súper Senior

En la segunda fecha y ese equipo que llegó a 6 goles

Para el fútbol de la Liga Senior, fue la segunda fecha de la primera rueda. Y hubo un equipo que llegó 6 goles: el caso puntual de Sud América. Igualmente dos para alcanzar el registro de cinco goles. Desde EL PUEBLO, una manera de repasar la instancia que pasó, pero también el apunte con respecto a la tercera fecha que se viene.

Liga Salteña de Fútbol Comercial: Dos socios a la punta

A la Liga Salteña de Fútbol Comercial no le faltó acción, para afrontar la segunda fecha. De los seis partidos que se jugaron, un total de tres terminaron empatados. Para tener en cuenta los resultados en cada caso.

Deportivo VJ 1 Pistoleros 0. Delta Fútbol Club 4 Séven 24 FC 0. La Mecánica 3 La Resaka 3. Dale Verde 2 Villa España 1. La Cafetera 1 La Academia 1. La República BUrton FC 2.

-Desde la Liga a EL PUEBLO, la tabla de posiciones para captar el tiempo actual. A saber.

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El caso Bouvier: «Es muy buen juez,… pero es localista»

La designación del coloniense Cristian Bouvier, generó avales y cuestionamientos en una y otra dirección. Desde ambas Ligas: la de Salto y la de Maldonado. Ocurre que su historia de los años, consentía ese juicio compartido. O esas cuestiones de base y a favor. Pero lo cierto que esta vez Bouvier, cayó en la trampa de errores. No vio lo que el VAR definitivamente vio: las reacciones de Juan De Los Santos y Facundo Moreira, con la consecuencia misma de sus expulsiones. A su vez, antes del empate de Maldonado en el segundo tiempo, una infracción bien visible contra Alan Aranda. La quita de pelota al volante salteño, bajo condiciones no válidas hasta que esa pelota concluyendo en el golpe de cabeza que determinó la igualdad. En los últimos minutos del partido, su enconada actitud contra la Dirección Técnica de Salto y quienes conformaban el banco de espera. Los elocuentes desniveles en la producción del Cristian Bouvier, Un ex árbitro de la Liga Salteña de Fútbol y con amplio recorrido en el Fútbol de OFI, plasmó la síntesis argumental en contacto con EL PUEBLO, «es muy buen juez, pero es localista.

«Martín Lazo: al goleador que no dejan de querer

Martín Lazo se consagró como el máximo goleador de la 22° Copa Nacional de Selecciones (Categoría) con un total de 8 goles. Apodado el «Tanque», a sus 22 años destaca por ser un delantero veloz, encarador, con gran técnica individual y presencia física. Fue el goleador de la Confederación del Este.

Anotó en instancias decisivas: uno en las semifinales contra Cerro Largo (en el Ubilla) y otro en la final ante Salto (en el Abbadie). Proviene del club Pan de Azúcar.

Para la temporada 2026, ha sido confirmado como refuerzo de San Carlos para disputar la Divisional A de la Copa Nacional de Clubes. Su capacidad goleadora en el «Este» y su juventud lo perfilan como una de las figuras a seguir de cerca en el próximo torneo de clubes. Los torneos de OFI a nivel de clubes con los que se vienen. En el caso de la Liga Salteña de Fútbol, reportará cuatro presencias en total; cuatro en la «A» y dos en la «B».

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