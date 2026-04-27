Liga de Fútbol Sénior

La tercera que pasó; la punta es para uno

Para el fútbol de la Liga Sénior, fue la tercera fecha de la primera rueda, con solo un empate en el caso de la Divisional «A», mientras que en los restantes cinco partidos hubo ganadores. En la «B» la mayor goleada de Remeros. Los 6 goles de Dos Naciones en la «C» y los ocho goles entre Gautrón y Paso del Bote. En el caso de la «A», la punta a de Unión Don Atilio con puntaje perfecto, ganando todo lo que ha jugado. 9 puntos en 9. Mejor despegue, imposible.

Ferro Carril por Palacio y victoria consumada: 1 a 0

Un gol del fraybentino Jean Michel Palacio, determinó la victoria de Ferro Carril sobre Gladiador 1-0, en partido amistoso afrontado en campo de juego rojioro.

En el segundo tiempo, las variantes fueron sustanciales, pero es obvio que a cuenta de los técnicos, validez para el rescate, cuando ambos transitan el tiempo previo al Campeonato del Interior a nivel de la Divisional «A».

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Ferro ingresó a partir de Guzmán Aranda; Lautaro Fernández, Joaquín de León, Richard Eduardo Rodriguez, Nahuel De León; Jean Michel Palacio, Javier Quintero, Franco Silva, Elías Falcón; Santiago Falcón, Jorgeluis Vera. La respuesta inicial de Gladiador, con Leandro Fagúndez; Luciano Araújo, Michael Izaguirre, pereira, Suárez; Troche, Santiago López, Claudio De Abreu, Lucas de Abreu; Jorge Echenausi, Agustín Alvez Da Silva.

Liga de Fútbol Súper Sénior: Ceibal 7 a 0 y cuatro veces…¡Dany Samit!

Aunque pasen los años, hay que suponer que la calidad se conserva en el caso de Dany Alan Samit. El ex Ferro Carril, Nacional, Salto Fútbol Club y selecciones de Salto, llegó cuatro veces al gol. Ceibal fue terminante y llegó a los siete, en el marco de la tercera fecha de la primera rueda en el Torneo de la Divisional «A». En la mañana de ayer, el fútbol Súper Sénior no fue en vano, en cada uno de los tres círculos de disputa. A saber.

Fase «0» de OFI; A Barrio Albisu no le fue tan mal: 3-4

Barrio Albisu fue a Bella Unión y afrontó en el estadio «Walter Martínez Cerrutti», el partido de ida para saber quién de los dos avanza a la zona de grupos en la Divisional «B» del Campeonato del Interior de Clubes. La victoria fue del local Cuareim, que se impuso finalmente 4 a 3. Al cabo del primer tiempo, Cuareim alcanzaba un transitorio 2 a 0. En el fin de semana que viene (¿sábado o domingo?), Barrio Albisu será local en el estadio Juan José Vispo Mari. Hay que tener en cuenta que en caso de empate en puntos y goles, se resuelve la clasificación mediante ejecución de tiros desde el punto penal.

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