LIFFA Salto: se juega la segunda fecha del Apertura 2026

La LIFFA de Salto disputa este sábado 14 de marzo la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, con partidos de Serie A y B en Adeoms, Arsenal, Remeros y Salto Uruguay.

La Liga de Fútbol Amateur de Salto (LIFFA) disputará este sábado 14 de marzo la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, con una extensa jornada de partidos en distintos escenarios de la ciudad. La actividad se desarrollará en las canchas de Adeoms, Arsenal, Remeros y Salto Uruguay, donde competirán equipos de Serie A y Serie B.

La programación comenzará a las 13:45 horas y se extenderá durante toda la tarde, con encuentros que prometen ser claves para las aspiraciones de los equipos en ambas divisionales.

- espacio publicitario -

En el escenario de Salto Uruguay, la jornada iniciará con el cruce entre Tornería Unión y Hindú por la Serie B. Más tarde, San Isidro A enfrentará a La Academia, también por la misma divisional, mientras que el cierre será con un duelo de Serie A entre Remeros y Orso Bianco.

En Adeoms, la actividad comenzará con Progreso frente a Danubio por la Serie B. Luego se medirán Gladiador y San Isidro B por la Serie A, y el último encuentro será entre Fénix y Juventus, nuevamente por la Serie B.

Por su parte, en Arsenal, Policial FC se enfrentará a Adeoms en el primer turno por la Serie B. Posteriormente jugarán VJ Senior y La República, en un encuentro correspondiente a la Serie A.

Finalmente, en la cancha de Remeros, se disputarán dos compromisos de Serie A. Primero jugarán Saladero y La Cafetera, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo de Liverpool y Salto Uruguay.

De esta manera, la segunda fecha del Apertura de LIFFA promete una intensa jornada de fútbol femenino en Salto, con varios equipos buscando sumar puntos importantes para posicionarse en la tabla.

Detalles;

Fecha 2 – Torneo Apertura 2026

Sábado 14 de marzo

Cancha: Salto Uruguay

13:45 – Tornería Unión vs Hindú (Serie B)

Árbitros: G. Rodríguez – R. López – N. Baratta

15:30 – San Isidro A vs La Academia (Serie B)

Árbitros: N. Baratta – R. López – G. Rodríguez

17:15 – Remeros vs Orso Bianco (Serie A)

Árbitros: R. López – G. Rodríguez – N. Baratta

Cancha: ADEOMS

13:45 – Progreso vs Danubio (Serie B)

Árbitros: A. Martínez – J. Fernández – F. Samit

15:30 – Gladiador vs San Isidro B (Serie A)

Árbitros: F. Samit – J. Fernández – A. Martínez

17:15 – Fénix vs Juventus (Serie B)

Árbitros: J. Fernández – F. Samit – A. Martínez

Cancha: Arsenal

13:45 – Policial FC vs ADEOMS (Serie B)

Árbitros: C. Sosa – O. Núñez – Gimena

15:30 – VJ Senior vs La República (Serie A)

Árbitros: O. Núñez – C. Sosa – Gimena

Cancha: Remeros

15:30 – Saladero vs La Cafetera (Serie A) Árbitros: P. Sena – P. Rebollo – J. Blanco

17:15 – Liverpool vs Salto Uruguay (Serie A)

Árbitros: J. Blanco – P. Rebollo – P. Sena

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/09z8