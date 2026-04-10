LIFFA; el sábado día para la acción

Vuelve este fin de semana la actividad en la LIFFA. Tras el paréntesis por Semana Santa, el campeonato de mayores de 35 años retoma su calendario con una nueva fecha que promete partidos muy atractivos.
La organización ya tiene definidos los distintos escenarios, junto con los horarios y las designaciones arbitrales para cada uno de los encuentros. La jornada del sábado por la tarde marcará el regreso de la competencia, convocando a los equipos en sus respectivas series.
El torneo comienza a ingresar en una etapa cada vez más apasionante, donde se perfilan los equipos que lucharán por meterse en la zona alta, mientras que otros buscarán posicionarse mejor para no quedar relegados.
A continuación, todos los detalles de la fecha.
FECHA 4 – TORNEO APERTURA 2026
Sabado 11/4
SALTO URUGUAY
13:45 — PROGRESO vs TORNERIA UNION (Serie B)
15:30 — FENIX vs LA ACADEMIA (Serie B)
17:15 — LA CAFETERA vs LA REPUBLICA (Serie A)
ADEOMS
13:45 — POLICIAL FC vs SAN ISIDRO A (Serie B)
15:30 — DANUBIO vs JUVENTUS (Serie B)
17:15 — SAN ISIDRO B vs SALTO URUGUAY (Serie A)
ARSENAL
13:45 — SALADERO vs REMEROS (Serie A)
15:30 — ADEOMS vs HINDU (Serie B)
REMEROS
13:45 — GLADIADOR vs VJ SENIOR (Serie A)
15:30 — LIVERPOOL vs ORSO BIANCO (Serie A)