Licitación para rehabilitar Ruta 3 hasta Salto Grande

El MTOP publicó la licitación para la rehabilitación de la Ruta 3 hacia Salto Grande, con una inversión de US$ 25 millones para mejorar la conectividad regional.

El MTOP licita obras clave para la rehabilitación de la Ruta 3 hacia Salto Grande

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha dado un paso fundamental para la infraestructura del departamento de Salto al publicar oficialmente la licitación para la rehabilitación integral de un tramo estratégico de la Ruta 3. Este proyecto, que se extiende hasta el acceso al Puente Internacional de Salto Grande, representa una inversión aproximada de 25 millones de dólares y se enmarca en el plan de fortalecimiento de los corredores viales que conectan al país con la región.

La obra proyectada no solo busca mejorar la calidad del pavimento, sino también elevar los estándares de seguridad en una de las arterias más transitadas del norte uruguayo. El tramo a intervenir es vital para el flujo comercial y turístico, siendo el nexo principal entre la ciudad de Salto, las termas y el cruce fronterizo con la ciudad de Concordia, Argentina.

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Detalles técnicos y alcance de la inversión

La licitación contempla la ejecución de trabajos de recuperación de calzada, el ensanche y pavimentación de banquinas, y la adecuación de la señalización vertical y horizontal. Según el pliego de condiciones, se busca una solución técnica de larga duración que soporte el intenso tránsito de carga pesada que caracteriza a esta zona del litoral.

La inversión de 25 millones de dólares forma parte de una estrategia nacional de descentralización de la obra pública. El ministro José Luis Falero ha destacado en diversas instancias que la prioridad de la actual gestión es asegurar que las rutas nacionales no solo lleguen a Montevideo, sino que conecten eficazmente a las capitales departamentales entre sí y con los puntos de salida del país. En este sentido, la Ruta 3 es considerada un corredor bioceánico de hecho, por donde circula gran parte de la producción agrícola y ganadera de la región.

Para los usuarios locales y los transportistas, la rehabilitación de este tramo es una demanda histórica. El estado actual de ciertos segmentos ha sido motivo de preocupación debido al desgaste acumulado por el paso de los años y el incremento del volumen de vehículos. Las obras previstas permitirán reducir los tiempos de traslado y, fundamentalmente, disminuir los riesgos de siniestralidad vial en puntos críticos de la traza.

Un impulso para el turismo y la logística regional

Desde la perspectiva local, la noticia ha sido recibida con optimismo por los sectores vinculados a la producción y el turismo. El acceso a Salto Grande es la carta de presentación para miles de visitantes que ingresan al departamento cada año. Una ruta moderna y bien señalizada es esencial para fortalecer la marca Salto como destino turístico de calidad. Además, la mejora en la infraestructura vial impacta directamente en los costos logísticos de las empresas de transporte que operan en la zona franca y en los parques industriales cercanos.

El proyecto también incluye la adecuación de algunas intersecciones y accesos que actualmente presentan dificultades de visibilidad o de maniobra para vehículos de gran porte. La intervención del MTOP en este tramo se complementa con otras obras que se vienen realizando en la red vial departamental, buscando crear un sistema integrado que facilite la movilidad de los salteños.

Plazos y expectativas de inicio

Con la publicación de la licitación, se abre el período para que las empresas constructoras interesadas presenten sus ofertas técnicas y económicas. Una vez realizado el proceso de apertura y adjudicación, se estima que las máquinas podrían estar trabajando en el terreno en los próximos meses. El plazo de ejecución de la obra será un factor determinante en la evaluación de las propuestas, ya que se busca minimizar las molestias al tránsito durante la temporada alta de turismo.

Esta obra se suma a un paquete de inversiones que el Ministerio de Transporte viene ejecutando en todo el territorio nacional, con un énfasis particular en el mantenimiento de la red vial primaria. Para Salto, la concreción de este proyecto significa un avance hacia la modernización de sus conexiones internacionales y un respaldo al desarrollo económico del departamento. La comunidad local permanecerá atenta al avance del proceso licitatorio, entendiendo que la Ruta 3 es, en definitiva, el camino hacia el crecimiento de la región norte del país.

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