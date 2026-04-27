Liceo Nº 4 de Salto fortalece proyectos educativos, convivencia y trabajo en redes durante 2026



La directora María Elida Medina Almeida y la subdirectora Angelina Pizarro Vargas destacaron el perfil del Liceo Nº 4 de Salto como centro de puertas abiertas, con 800 alumnos, proyectos STEM, ampliación del tiempo educativo, trabajo en redes y fuerte apuesta a la convivencia.

Liceo Nº 4 de Salto impulsa proyectos innovadores, convivencia y trabajo en redes

Con una matrícula cercana a los 800 estudiantes, una amplia plantilla docente y una fuerte impronta comunitaria, el Liceo Nº 4 de Salto transita el año lectivo 2026 apostando a la innovación educativa, el fortalecimiento de la convivencia y la articulación con diversas instituciones de la comunidad.

Así lo expresaron en diálogo con nuestro medio la directora, profesora María Elida Medina Almeida, y la subdirectora, profesora Angelina Pizarro Vargas, quienes detallaron la realidad actual del centro, sus principales proyectos y el perfil institucional que caracteriza al liceo.

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Medina destacó que el centro no solo cuenta con aula comedor, sino que además integra la propuesta de Ampliación del Tiempo Educativo, lo que permite desarrollar diversas iniciativas complementarias.

“Es bueno destacar que además del aula comedor, nuestro liceo pertenece a ampliación de tiempo educativo. Entonces, con el equipo de gestión estamos llevando a cabo una serie de trabajos que van asociados a esta propuesta”, señaló.

Entre ellos mencionó los talleres del Centro de Lenguas, que comenzarán próximamente con estudiantes ya inscriptos, así como un innovador proyecto STEM, que integra ciencias, inglés y tecnología. “Tenemos un proyecto STEM con la parte de ciencias e inglés, y se asocia la parte de tecnología”, explicó.

Proyecto conjunto con Fray Bentos

Uno de los proyectos más destacados será desarrollado en conjunto con el Liceo Nº 3 de Fray Bentos. “Lo vamos a trabajar con un liceo de Fray Bentos, es el liceo número 3 de Fray Bentos. Vamos a trabajar en conjunto. Los dos profesores de Biología y los dos profesores de Inglés preparan un proyecto muy lindo que aún lo están planificando”, adelantó la directora.

La propuesta se implementará tanto en Salto como en Fray Bentos, promoviendo el intercambio de experiencias y aprendizajes entre estudiantes y docentes.

Un liceo con fuerte trabajo en redes.La directora subrayó que una de las principales fortalezas del liceo es el trabajo articulado con otras instituciones. “Siempre, siempre este liceo trabajó en redes”, afirmó.

Entre las instituciones con las que se vinculan mencionó a Policía Comunitaria, Ministerio de Salud Pública, Don Bosco, IPRU, el Centro Juvenil, UBA 1 y el Centro Saladero. “Significa hacerle un seguimiento a los estudiantes que compartimos. Y vamos trabajando con ellos, protegiendo la trayectoria educativa del estudiante”, explicó.

Este trabajo en red incluye seguimiento, talleres, charlas y abordajes conjuntos para situaciones particulares que afectan a estudiantes y familias.

La convivencia como eje central

Uno de los principales ejes de trabajo este año es la convivencia. “Nosotros con el tema de convivencia lo empezamos a trabajar al principio de año para evitar conflictos entre los estudiantes”, indicó Medina.

Agregó que, frente a situaciones puntuales que se han dado recientemente en distintos ámbitos, se reforzará aún más el trabajo preventivo. “No tanto haciendo hincapié en la situación que se da, sino en lograr una convivencia armoniosa”.

En ese marco, el liceo implementa talleres con familias, espacios de reflexión y el uso de los llamados kits de convivencia, materiales enviados por inspección para abordar diversas situaciones. “Son situaciones que se plantean, lo aborda el equipo multidisciplinario con el referente de educación sexual y se trabajan diferentes situaciones donde ellos buscan soluciones”, explicó.

Educación y comunidad

Las autoridades remarcaron que el liceo mantiene una política de “puertas abiertas” hacia la comunidad. “Nosotros nos brindamos a la comunidad”, resumió la directora. Se realizan exposiciones, jornadas y actividades orientadas a fortalecer las relaciones interpersonales y el sentido de pertenencia.

“Apuntamos mucho a las relaciones interpersonales, que es a lo que este liceo también se enfoca”. Además, se trabaja en forma transversal desde todas las asignaturas.

“Los docentes buscan los puntos de encuentro en las coordinaciones y en el eje temático de los contenidos de cada asignatura”, señalaron. Como ejemplo, mencionaron que en este año se trabajan contenidos vinculados al Año Internacional de la Mujer desde distintas disciplinas.

Actividades interinstitucionales y formación docente

El 8 de mayo se desarrollará una actividad a nivel de Secundaria vinculada a convivencia, en línea con el proyecto institucional del liceo.

A esto se suma la articulación con el Instituto de Formación Docente de Salto a través del denominado Nodo Zona Sur. En junio, el liceo será sede de la Expo 5, donde se expondrán prácticas educativas exitosas de escuelas y liceos.

“Todas las prácticas de las escuelas van a ser prácticas exitosas. Van a ser expuestas en este liceo”, explicó. La actividad contará con participación de la comunidad educativa en doble turno.

También en octubre se realizará un coloquio docente sobre “resignificar prácticas exitosas”, dirigido a docentes de Primaria y Secundaria.

Otro de los proyectos destacados será la participación en “Ola Celeste”, iniciativa que desarrollarán junto al Liceo Nº 1 de Salto. “Lo vamos a hacer en conjunto con el liceo número 1, donde participa el coro. Será un pequeño corto y vamos a participar a nivel nacional”, señalaron.

El objetivo, dijeron, es fortalecer la convivencia, el compañerismo y el intercambio entre estudiantes de distintas instituciones. “Que los chiquilines se vinculen con otros compañeros de otra institución para poder compartir vivencias”.

Una comunidad educativa numerosa y comprometida

Actualmente, el Liceo Nº 4 de Salto cuenta con aproximadamente 800 alumnos distribuidos en 29 grupos, entre Educación Básica Integrada y primero de Educación Media Superior. En cuanto al plantel, trabajan entre 120 y 125 docentes, entre efectivos, interinos y suplentes.

Además, la institución dispone de dos ayudantes preparadores de laboratorio; dos profesores orientadores bibliográficos ; tres POITE ;ocho adscriptos y un equipo multidisciplinario integrado por licenciada en trabajo social y psicóloga.

Las autoridades destacaron el fuerte sentido de pertenencia que existe en el centro.“Tienen mucho sentimiento de pertinencia, eligen este centro, lo siguen eligiendo y continúan sus proyectos mejorándolos o adecuándolos con mucho compromiso”, concluyeron.

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