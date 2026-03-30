Liceo de San Antonio apuesta a reducir el ausentismo y fortalecer las trayectorias educativas en 2026

El Liceo de San Antonio impulsa acciones para reducir el ausentismo y fortalecer trayectorias educativas, con proyectos comunitarios y mejoras

En el marco de la recorrida que viene realizando el diario EL PUEBLO por los liceos del departamento, la directora del Liceo de San Antonio, Gabriela Da Silva, compartió una detallada visión sobre la realidad del centro educativo, los desafíos actuales y los proyectos en marcha para este año.

La jerarca transita su segundo año al frente de la institución, tras haber accedido al cargo mediante concurso de oposición. “En el 2026 es mi segundo año en la gestión del Liceo de San Antonio. Me efectivicé el año pasado a través del concurso de oposición. Estoy trabajando muy cómoda ahí en la localidad de San Antonio”, expresó.

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Actualmente, el liceo cuenta con una matrícula aproximada de 350 estudiantes, abarcando desde séptimo a noveno grado, así como los tres niveles de Educación Media Superior (EMS), con orientaciones que incluyen áreas como biológico, humanístico, derecho y medicina.

Uno de los principales desafíos planteados para este año está vinculado al ausentismo estudiantil y la continuidad educativa. “Lo más importante y el desafío que tenemos para este año es disminuir el ausentismo y cuidar las trayectorias educativas de los estudiantes”, subrayó.

En ese sentido, explicó que la realidad social del entorno incide directamente en la asistencia: “La característica de los estudiantes en San Antonio son gurises que trabajan y, lamentablemente, en el momento de zafra muchos dejan de estudiar justamente para ir a trabajar porque hay mucha vulnerabilidad en San Antonio”.

A pesar de que el liceo cuenta con servicio de comedor —compartido con la Escuela N° 16 y UTU—, la directora reconoció que las dificultades persisten. “Hay veces que los gurises están solos con las madres, con familias monoparentales, y tienen que ayudar. Por eso es que a veces se pierden esos gurises en el camino”, afirmó.

Frente a esta situación, la institución promueve herramientas concretas para sostener la permanencia educativa. “Nosotros promocionamos mucho el sistema de becas, el sistema de becas del MEC, entre otras. En lo que podamos ayudar y comprometer”, indicó, destacando además logros recientes: “El año pasado hemos logrado unas cuantas satisfacciones… algunos que ya estaban dados por perdidos logramos reinsertarlos en el sistema educativo”.

El liceo cuenta con un equipo docente comprometido, así como un plantel de adscriptos, administrativos y técnicos que trabajan de forma articulada. La profesora Roxana Fontes se desempeña como referente pedagógica institucional, mientras que el equipo técnico incluye al psicólogo Walter Conti. En el área administrativa, se destacan Andrea Moreira, Romina de Angelo y William Núñez, junto a la ayudante preparadora Victoria López.

📚 Proyectos y actividades

En materia de proyectos, la institución ya tiene definidas varias actividades relevantes para este año. Entre ellas, se destaca la celebración del Día de la Convivencia Pacífica, prevista para el 17 de abril. Asimismo, en mayo se proyecta una actividad abierta a toda la comunidad en el marco del Día de la Educación Rural.

“Queremos hacer una actividad para toda la comunidad, donde puedan intervenir también todas las instituciones de la localidad de San Antonio”, explicó la directora, recordando experiencias anteriores de trabajo conjunto con UTU, la escuela, la policlínica, el municipio y otros actores locales.

En paralelo, el liceo se encuentra en pleno proceso de adecuación edilicia. Las obras, a cargo de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), están en su etapa final. “Nos permitieron usar 12 aulas, los dos laboratorios y el box… en breve, aparentemente, nos van a estar entregando la parte de las oficinas”, detalló.

📻 Radio comunitaria en marcha

Otro de los proyectos en carpeta es la creación de una radio comunitaria, con el objetivo de fortalecer el vínculo con la población. “Queremos tener ese alcance a los adultos mayores de la comunidad… que se enteren de todas las actividades que hacemos”, explicó, mencionando además la intención de difundir información relevante como campañas de vacunación o eventos locales.

La propuesta ya fue presentada ante el municipio y se encuentra en etapa inicial de coordinación. “La idea surgió hace dos o tres semanas… vamos a ver cuándo podemos juntarnos con el nodo para poder concretar la actividad”, indicó.

El liceo recibe estudiantes de diversas localidades de la zona, entre ellas Estación Itapebí, Colonia Charrúa, Campo de Todos, Andresito, Barrio Artigas y Barrio Uruguay.

Finalmente, la directora destacó el valor diferencial de la educación en el medio rural, con propuestas pedagógicas adaptadas al entorno. “Tenemos actividades adaptadas al medio… proyectos de vivero, huerta, costura, cocina, juegos tradicionales. Ese tipo de proyectos no los tienen los gurises de la ciudad, son propios del medio rural”, concluyó.

De esta manera, el Liceo de San Antonio se posiciona como una institución que, más allá de las dificultades, apuesta a la inclusión, la permanencia y el desarrollo integral de sus estudiantes, en estrecho vínculo con la comunidad.

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