Liceo 5 de Salto comienza el año con nuevas medidas pedagógicas

La directora Soraya Machado destacó el inicio del año lectivo en el Liceo Nº 5 de Salto con más de 1.200 estudiantes, nuevas propuestas pedagógicas, fortalecimiento de la inclusión y la decisión de restringir el uso de celulares para mejorar la convivencia y el aprendizaje.

Liceo Nº 5 inició el año lectivo con nuevas estrategias pedagógicas y restricciones al uso del celular

Sin salud emocional en casa , ninguna metodologia educativa funciona en la escuela

El Liceo Nº 5 comenzó el año lectivo con una nueva etapa marcada por cambios organizativos, fortalecimiento de la propuesta pedagógica y una serie de medidas destinadas a mejorar la convivencia y el aprendizaje de los estudiantes.

Así lo explicó su directora, Soraya Machado, quien asumió recientemente la conducción del centro educativo.

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La jerarca destacó que el comienzo de clases estuvo marcado por instancias de bienvenida y encuentros con los estudiantes, en un liceo que actualmente cuenta con unos 1.200 alumnos distribuidos en tres turnos.

“Hemos comenzado una nueva etapa en el Liceo número 5. Ya he tenido experiencias en el Liceo 1 y en el Liceo 2, y ahora como directora en el Liceo 5 nos encontramos con mucho para hacer”, expresó Machado. “Tuvimos un espacio de bienvenida, un lugar de encuentros, donde recibimos a los estudiantes en el salón de actos por turnos. Fue muy emocionante, sobre todo con los séptimos, que comienzan el liceo con tantos sueños y esperanzas. Fue como un abrazo entre todos”, relató.

Diagnóstico pedagógico y trabajo por proyectos

La directora explicó que uno de los objetivos centrales de esta etapa es reforzar el enfoque pedagógico y promover nuevas metodologías de trabajo entre docentes y estudiantes.

“Estas dos semanas de trabajo nos van a servir como insumo para el diagnóstico que cada docente debe realizar. A partir de ahí vamos a presentar y recibir proyectos, porque vamos a trabajar mucho por proyectos con los profesores”, señaló.

Entre las líneas de trabajo se destacan propuestas vinculadas al fortalecimiento del aprendizaje, la cultura y la participación estudiantil. “Vamos a participar en muchas actividades que fortalezcan todo lo pedagógico para el estudiante, especialmente en políticas lingüísticas, talleres de escritura y propuestas culturales con alumnos y docentes”, agregó.

Inclusión y apoyo especializado

Machado recordó que el Liceo Nº 5 tiene una larga trayectoria como centro educativo inclusivo, por lo que se continuará profundizando ese perfil institucional. En ese marco se desarrollarán talleres y estrategias para eliminar barreras de aprendizaje y mejorar la comunicación con estudiantes con discapacidad.

“El liceo es inclusivo desde hace mucho tiempo y trabajamos con CEREZO, que nos ayuda a derribar barreras lingüísticas cuando el estudiante no escucha o no ve”, explicó. “Vamos a implementar tecnología, computadoras y distintos recursos para que el estudiante pueda sentirse bien aprendiendo y tenga todas las herramientas necesarias”, señaló.

Otro de los aspectos que se buscará fortalecer es la educación física, una de las áreas históricamente destacadas del liceo. El centro educativo cuenta con gimnasio propio y proyecta realizar mejoras en sus instalaciones.

“Este liceo tiene un fuerte en la educación física. Tenemos gimnasio y vamos a mejorarlo junto con una institución privada como Crandon”, indicó la directora.

Además, se trabaja en proyectos para mejorar los espacios recreativos del liceo.

«Entre las propuestas se incluyen la construcción de canchas de fútbol, tenis y espacios para juegos, con el objetivo de promover la actividad física y la integración durante los recreos».

Restricción del uso de celulares

Una de las medidas que más ha llamado la atención en el inicio del año es la restricción del uso de celulares dentro del liceo, una decisión adoptada tras analizar su impacto en el aprendizaje y la convivencia. Machado explicó que la medida se tomó en conjunto con docentes y estudiantes mediante un reglamento interno.

“Hace mucho tiempo que trabajo en el liceo como profesora y no se podía dar la clase porque el estudiante no sacaba la vista del celular. Por eso decidimos restringir su uso”, afirmó. “Cuando llegan dejan el celular en una bolsa con su nombre y luego lo retiran a la salida. Si algún docente necesita utilizarlo para una actividad, se retira con autorización y luego se devuelve”, explicó.

La directora señaló que la medida busca reducir distracciones, evitar conflictos y mejorar las relaciones entre los estudiantes. “Queremos fortalecer las relaciones interpersonales. Había compañeros de banco que ni siquiera se conocían o no hablaban entre ellos”, indicó.

También se pretende prevenir situaciones vinculadas al ciberacoso, que muchas veces se originan en la difusión de fotos o videos entre estudiantes.

Según Machado, la iniciativa ha recibido una respuesta positiva de parte de los padres. “Muchos padres me agradecieron el primer día. Ellos mismos nos dicen que en la casa no pueden regular el uso del celular, y valoran que el liceo intente hacerlo”, señaló.

La medida ha sido más fácil de aplicar en los estudiantes de primer año, que vienen de la escuela con menos uso del dispositivo en el aula, mientras que en los cursos superiores el proceso es más gradual.

Trabajo frente a situaciones de violencia

Consultada sobre episodios de violencia entre estudiantes que circularon recientemente en redes sociales, la directora indicó que el liceo está trabajando en estrategias preventivas. En ese sentido se impulsarán talleres de convivencia y no violencia, con la participación de la policía comunitaria y especialistas.

“Queremos que los estudiantes entiendan que hay referentes y actores institucionales que pueden ayudarlos a resolver conflictos. Ellos son menores y muchas veces creen que pueden resolver todo por la fuerza”, expresó.

“Es una dirección de puertas abiertas. No queremos estar solamente en la oficina haciendo papeles; salimos al patio, conversamos con los estudiantes y tratamos de entender lo que está pasando”, explicó.

Machado destacó además la importancia de involucrar a las familias en la vida del liceo, con el objetivo de fortalecer el sentido de comunidad educativa. En ese marco se realizó recientemente una convocatoria a padres que tuvo una gran respuesta. “El salón de actos se llenó de padres dispuestos a trabajar por el liceo. Eso nos dejó muy contentos”, señaló.

Entre los objetivos se encuentra la creación de una asociación de padres que pueda colaborar en la mejora de los espacios y en distintas iniciativas institucionales. El edificio, que tiene más de 100 años, presenta algunos problemas estructurales que requieren atención.

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