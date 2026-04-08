Liceo 4, proyecto náutico: Alumnos se forman en seguridad acuática

En una alianza estratégica que busca integrar el entorno natural de Salto con la formación académica, se ha dado inicio a un proyecto náutico sin precedentes para los alumnos del Liceo N° 4 «Horacio Quiroga». Esta iniciativa es coordinada de manera conjunta entre la escuela Eco Vida Aventura, el Salto Rowing Club y cuenta con el aval y supervisión de la Prefectura Nacional Naval.

Seguridad acuática como eje fundamental

El proyecto ha comenzado oficialmente con el Taller de Seguridad Acuática, una instancia obligatoria para garantizar que los jóvenes adquieran los conocimientos preventivos necesarios antes de la actividad práctica. Bajo la instrucción de los docentes Valeria Balbi, Isabel Visele y Julio Texeira, los estudiantes se introducen en protocolos de navegación segura y comportamiento responsable en el agua.

Cronograma y metodología de aprendizaje

La planificación del curso está diseñada para ofrecer una experiencia integral que acompañe el calendario escolar:

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Fase de Capacitación: Consta de dos instancias teóricas intensivas donde se establecen las bases de seguridad y técnica náutica.

Consta de dos instancias teóricas intensivas donde se establecen las bases de seguridad y técnica náutica. Fase Práctica: Tras completar la teoría, las actividades se trasladarán al río, desarrollándose de forma continua durante todo el año lectivo.

Integración con la comunidad y el río

Este programa no solo fomenta el deporte, sino que también fortalece el vínculo de los jóvenes de Salto con el Río Uruguay. Gracias a la colaboración entre instituciones educativas y deportivas, los estudiantes del Liceo 4 acceden a una formación especializada que promueve el desarrollo físico, la disciplina y el respeto por el medio ambiente local.

Con el apoyo de Prefectura, esta propuesta se consolida como un referente en educación náutica escolar, brindando un marco de profesionalismo y seguridad para todos sus participantes.

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