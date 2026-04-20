Liceo 2 Salto retoma tertulias culturales con homenaje a la mujer y participación abierta

Tal como fuera adelantado en una entrevista anterior, el Liceo Nº 2 concreta una de sus iniciativas culturales más significativas: el regreso de las tradicionales tertulias, una propuesta que supo tener un fuerte arraigo institucional y que ahora busca proyectarse como un espacio de encuentro abierto a la comunidad.

El director del centro, profesor Silvio Previale, explicó que esta actividad se enmarca dentro de la planificación institucional con vistas al proyecto educativo a partir del año 2026.

Se está invitando a participar de la propuesta cultural hoy lunes 20 de abril desde las 18:30 en Villa Sara.

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“Como hemos adelantado en una entrevista anterior, dentro de la planificación de lo que vendría a ser el proyecto de centro de esta institución a partir del 2026, habíamos propuesto al cuerpo docente retomar una inquietud que en el pasado tenía mucha significación”, señaló.

En ese sentido, rememoró una experiencia que marcó una época en la vida del liceo. “Cuando digo el pasado, hablo de 20 o veintipocos años atrás, cuando el director de este centro era el profesor Hugo Estrán, los días —generalmente los viernes— reunían a los docentes en la modalidad de tertulias”.

Con ese antecedente como inspiración, la institución se dispone a dar inicio a una nueva etapa. “Así que este lunes 20, a las 18:30 horas, estaremos haciendo la primera tertulia del cuarto del siglo XXI, o sea, comenzando una nueva etapa”, afirmó Previale, subrayando el carácter simbólico de la convocatoria.

El director aclaró que, si bien no se prevé una frecuencia tan regular como en el pasado, el objetivo es sostener el espíritu de la propuesta. “No tendrá tal vez la periodicidad de antaño, pero sí apunta a ser un evento de participación cultural abierto a la comunidad”, indicó.

La actividad contará con una impronta diversa y participativa. “Habrá participación de los docentes en alguna circunstancia, participación de alumnos o invitados especiales. En este caso, casi que la participación principal va a estar a cargo de los docentes”, explicó.

La mujer como protagonista

La temática elegida para esta primera instancia será el homenaje a la mujer, en continuidad con el mes de marzo. “Con una temática que es el homenaje a la mujer, o sea, como continuidad del mes de marzo, que fue el mes de la mujer, tendremos una especie de efemérides mensuales, y ese será el objetivo de esta primera reunión”, detalló.

Uno de los aspectos más destacados es el lugar donde se llevará a cabo la actividad. “La haremos en el espacio que históricamente se utilizaba para esto, que es lo que todos conocen como el anexo del Liceo Piloto, que es la casa original donde se inició este periplo allá por los años 60, conocida como Villa Sara”, recordó.

Consultado sobre la participación del público, Previale aclaró que “es abierto a todo público, es sin costo, una actividad cultural y académica”.

En cuanto a la dinámica del encuentro, adelantó que será variada y con múltiples expresiones artísticas. “Habrá distintas instancias, con música, con lectura de texto, con algún comentario sobre los textos leídos, algún cuadro elaborado por docentes que tienen referencias en las artes plásticas en Salto, como nuestra subdirectora Soraya Godoy, que estarán exhibidos”.

Además, anticipó que habrá elementos sorpresa preparados por los propios docentes. “Algunas sorpresitas que prepararon los profesores, que van a sorprender tanto a los organizadores como al público”, expresó.

Previale también reflexionó sobre el espíritu de este tipo de encuentros, destacando su valor como espacio de intercambio. “Es la característica de una tertulia, que no es un programa rígido, es una juntada de personas que se sientan a dialogar sobre temáticas o a compartir propuestas que traigan. Ese es el objetivo”, sostuvo.

Finalmente, el director valoró la respuesta del cuerpo docente ante la iniciativa. “En principio muy buena, porque se han involucrado muchos docentes. Me encontré con un cuerpo docente de este liceo muy comprometido”, afirmó.

Asimismo, destacó la integración de profesores con distintas trayectorias. “Si bien algunos de ellos ya habían compartido conmigo en la dirección del Liceo 4, hay un importante número de docentes que trabajan en otros liceos y que no habían trabajado conmigo como director, pero fueron muy receptivos y muy involucrados”, agregó.

De cara a la instancia de hoy, Previale se mostró optimista: “vamos a tener una muy linda jornada”, concluyó.

Con esta propuesta, el Liceo Nº 2 no solo recupera una tradición, sino que reafirma su rol como espacio de referencia cultural, promoviendo la participación, el intercambio y el vínculo con la comunidad.

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