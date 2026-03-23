Liceo 2 de Salto impulsa proyectos educativos, realidad virtual y propuestas sociales con nueva dirección



El director Silvio Previale presentó las líneas de trabajo del Liceo 2 de Salto, con énfasis en innovación tecnológica, proyectos de lectura, actividades musicales y apertura a la comunidad.

Nuevo equipo de dirección en el Liceo 2 apuesta a innovación educativa, tecnología y apertura a la comunidad

El profesor Silvio Previale, docente de Derecho y Sociología egresado del IPA, con posgrados en la Facultad de Ciencias Sociales y formación en el exterior, además de Licenciatura en Pedagogía, asumió la dirección del Liceo N° 2 de Salto.

Asume a comienzos de marzo, marcando el inicio de una nueva etapa para la institución, con fuerte énfasis en propuestas educativas innovadoras y una mayor integración social.

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Para el director, el entro educativo se encuentra en óptimas condiciones para su actividad del año lectivo.

“Yo me hago cargo del liceo formalmente el 1 de marzo, pero el día hábil fue el 2, así que el 2 de marzo me hago cargo de la dirección con un nuevo equipo de gestión”, explicó Previale, destacando que este recambio implica “un reacomodamiento de las funciones” en un centro educativo que comenzó el año con autoridades totalmente renovadas.

El equipo de dirección está integrado por el propio Previale, junto a Soraya Godoy en una subdirección de 40 horas y Manuel Albisu en otra subdirección de 30 horas. “Es un liceo que tiene cubierto con un director o subdirector toda la jornada educativa, eso ya es una ventaja, porque en todo momento hay algún director o subdirector que puede resolver situaciones imprevistas”, subrayó.

Actualmente el Liceo 2 cuenta con 45 grupos distribuidos en dos turnos —matutino y vespertino— abarcando Educación Media Básica (EBI) y Educación Media Superior (EMS), con una matrícula cercana a los 1.300 estudiantes y más de 200 docentes.

Innovación educativa y tecnología

Uno de los aspectos más destacados de la nueva gestión es la apuesta a la incorporación de tecnología en el aula. En ese sentido, Previale remarcó la continuidad y fortalecimiento de proyectos ya existentes, entre ellos uno vinculado al uso de realidad virtual.

“Uno de ellos es la posibilidad, con el Plan Ceibal, el desarrollo de lentes de realidad virtual, por un proyecto que se postuló y que el liceo obtuvo la aprobación”, señaló.

El centro educativo cuenta actualmente con una docena de dispositivos que permitirán nuevas formas de aprendizaje. “Son lentes de realidad virtual con los que podés visitar espacios virtuales como si estuvieras adentro”, explicó.

Como ejemplo, mencionó la posibilidad de recorrer virtualmente el Museo de Ciencias Naturales o recrear escenarios educativos. “Querés dar una clase de literatura y hablar del Quijote, podés recrear el escenario de los molinos de viento. Es muy interesante y el uso de las tecnologías hoy en día es muy favorable”, sostuvo.

Además, este proyecto tendrá una proyección comunitaria. “Ya coordinamos con los mentores locales del Plan Ceibal para poder trabajar en extensión con las instituciones del barrio, sobre todo con las escuelas 5 y 64”, indicó.

Propuestas sociales y apertura a la comunidad

Más allá de lo académico, la nueva dirección busca fortalecer el vínculo del liceo con su entorno social. En ese marco, se retomará una histórica iniciativa del centro educativo. “Una de las actividades que vamos a hacer es recuperar un espacio de intercambio con la comunidad que eran las tertulias del Liceo Piloto”, anunció.

Estas instancias comenzarán en abril y tendrán carácter abierto. “Tenemos previsto una por mes con una temática específica donde participan docentes, alumnos y también invitados o personas de la comunidad”, explicó. Previale remarcó que esta propuesta se enmarca en una línea de extensión del centro educativo, buscando generar espacios de diálogo e integración.

Fomento de la lectura y cultura

Otro eje central será el impulso a la lectura y al intercambio cultural. “Hay propuestas muy interesantes, facilitar la lectura, el intercambio de libros”, señaló. El proyecto apunta a generar un sistema accesible para los estudiantes. “El intercambio de libros significa que el estudiante pueda tener un libro, dejarlo y llevarse otro. O sea, hacer un canje de forma gratuita”, detalló.

A esto se suman iniciativas vinculadas al arte y la música. “Hay proyectos con actividades musicales que no pueden estar fuera. Tenemos muy buenos recursos de docentes en el área de música”, afirmó. En esa línea, se destaca la recuperación de un instrumento emblemático. “Estaremos presentando la recuperación del piano del liceo, que además tuvo una intervención artística muy bonita”, adelantó.

Gestión y condiciones del centro

En cuanto al funcionamiento cotidiano, Previale indicó que el liceo se encuentra en condiciones adecuadas, pese a algunos desafíos iniciales.“Estamos con las condiciones óptimas. Sí estamos súper poblados, tenemos todos los grupos con su capacidad máxima”, señaló.

También destacó acciones concretas para mejorar la infraestructura. “Estamos recuperando más de 20 bancos con fondos propios del liceo, porque los trámites para recibir mobiliario pueden durar entre 5 y 6 meses”, explicó.

El director resaltó el valor histórico del Liceo 2, conocido como “Liceo Piloto”, como una institución adelantada a su tiempo. “Es una institución referente del departamento de Salto, referente de un plan de educación secundaria que se adelantó a los tiempos”, afirmó.

Finalmente, Previale compartió el significado personal de asumir este cargo. “Seguramente va a ser mi último destino dentro de mi carrera docente, lo cual tiene un sentido muy emotivo, porque fue uno de los primeros liceos donde comencé a dar clases”, expresó.

Con una combinación de innovación, compromiso social y continuidad de proyectos, la nueva dirección del Liceo 2 busca consolidar al centro como un espacio educativo dinámico y abierto a la comunidad.

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