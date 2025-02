Licenciada en psicología Natalia Siquera

Intervención; Embarazo y salud mental del bebé

Natalia es una profesional de la salud queen este momento, está proyectando una intervención para este venidero 25 de febrero atacando un tema muy sensible en la sociedad y en un mundo que poco habla de la salud mental de un niño en gestación. Esta nota que hemos logrado con la licenciada salteña es esencial para un crecimiento y un desarrollo bajo un cuidado muy importante, no solamente para el niño sino también para la mamá y el entorno donde se encuentra.

Licenciada en psicología, enfermera y el trabajo con prematuros.

“Hice una diplomatura en psicología perinatal, ¿de que se trata esto?, trabajar desde que él bebe está en el vientre, en la concepción, en el embarazo, durante el nacimiento, el parto y el desarrollo pre natal; la primera infancia en el entorno de crianza.

Además de psicóloga soy enfermera también, trabajo con prematuros, todo esto me llevo a estudiar la psicología peri natal, estoy tratando de visibilizar este campo”.

Hacia donde apunta esta intervención.

“El objetivo de esta intervención es cuidar la parte mas vulnerable de ese ser por nacer,

Como el entorno puede repercutir en la vivencia de la madre, el mundo que rodea al nuevo ser debe estar protegido, hay factores que desencadenan en problemas que luego repercuten en el nuevo ser”.

Prevenir, cuidar y asistir.

“Este tipo de talleres intenta trabajar en la prevención de las enfermedades antes de nacer y en los primeros años después del parto, muchas veces desencadenan en cuadros ansiosos depresivos, prevenir la depresión durante el embarazo, tanto en la mujer como también en el padre o la pareja en ese momento. Hay una carga hormonal en la persona que está acompañando a esa mujer embarazada que puede causar trastornos varios”.

Trabajar con los referentes afectivos

“El trabajo que realizo es con la mamá y con el entorno, ya sea con el papá, con los abuelos o con los tíos, depende todo el contexto donde se encuentre la madre, para darles un nombre yo siempre les digo los ‘referentes afectivos’.

Hay detalles a tener en cuenta, por ejemplo, donde el embarazo también puede no ser una concepción natural sino de otra manera con los distintos mecanismos que existen en la actualidad. Es el inicio de la vida humana que se da en el vientre de la madre, aunque también con el desarrollo de la intervención asistida la fase más incipiente se puede dar en un laboratorio configurando nuevos guiones e historias de vida.

El desarrollo psíquico del bebe esta marcado por lo que vive en el útero y las vivencias de la madre durante la gestación”.

Grupo interinstitucional

“El 25 de febrero lo voy a llevara a cabo, aun no tengo el lugar definido para la reunión, será con inscripción previa para las madres que deseen participar. En este proyecto no estoy sola, también me acompañan asesoras de lactancia, obstetras, para darle un significado más amplio teniendo en cuenta la salud integral”.

Carencias en los conocimientos

“Noto que hay como una carencia, tanto en el conocimiento como en la importancia en el desarrollo psíquico, propongo una mirada más comprensiva, más abierta. Tratar de visibilizar los cambios que se producen en las gestantes durante el desarrollo del bebé.

Considero que es especifico de cada madre, de cada niño por nacer, desde su propia idiosincrasia y condición física”.

Estar durante el tiempo de embarazo

“Estar embarazada remueve todo lo vinculado a los valores, los cimientos donde se construye este nuevo ser, una madre en ese lapso de tiempo se replantea un montón de aspectos todo el tiempo, incluso las preocupaciones están siempre. Por eso debemos estar para atender en este sentido y dar tranquilidad con el grupo interdisciplinario.

Pasa no solamente en la madre, en los abuelos y en lo comunitario hay una especie de revolución que lleva a pensar en distintas personas que son el núcleo de esta persona”.

Indiferencia en la sociedad

“Considero que hay un gran nivel de vulnerabilidad en la sociedad, muchas veces las empresas no contemplan, hay como un debe; tener más cuidado y más en cuenta a las mujeres embarazadas.

Muchas veces se dan perdidas laborales, eso no contribuye en lo mas mínimo, una mujer en periodo de gestación debe ser cuidada y no expulsada del ámbito laboral.

En mi intervención trato de escuchar a esa madre que está preocupada, que tiene cosas que decir, desde este enfoque el desarrollo humano es cuestión de todos y década uno.

Este nuevo ser que está por venir al mundo después se va a insertar en el mundo en los distintos momentos de su vida y de acuerdo a como lo hayan tratado en la gestación el mostrara su comportamiento de acuerdo a ese lapso de tiempo, o sea lo emocional, lo afectivo tiene que ver ahí, en ese momento de su vida, el que lo marca por decirlo asi de alguna manera para toda su vida”.

Inscripciones para la intervención en las siguientes direcciones;

Correo electrónico; [email protected]

Instagram; NataliaSiquera@psico