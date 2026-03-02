Libertad pone los puntos sobre las ies y las comas también

«Inscribió un equipo por su cuenta y sin autorización de la institución»

Desde Libertad Fútbol Club se planteó a EL PUEBLO, lo sucedido días atrás. Tras ese hecho que a continuación se describe, Libertad F.C estableció aclaraciones puntuales. De ellas se trata.

En relación al campeonato de categoría Sub 14 organizado por River Plate y disputado en el Estadio Carlos Ambrosoni el día sábado 28 de febrero de 2026, la Comisión Directiva de Libertad F.C. desea informar a la opinión pública lo siguiente:

Hace aproximadamente un mes, nuestra institución dejó sin efecto ante la Liga Salteña de Fútbol la participación de la categoría Sub 14 para la temporada 2025, decisión que fue comunicada en tiempo y forma.

En el mencionado campeonato, lamentablemente ocurrió un hecho de violencia donde fue nombrado nuestro club. Ante esta situación, queremos pedir disculpas públicamente a los jugadores, padres, familiares y allegados que concurrieron con la intención de presenciar un partido de fútbol y se encontraron con un episodio que nada tiene que ver con los valores que pregona nuestra institución.

Asimismo, la Comisión Directiva desea dejar en claro que el Sr. José Urquiza, quien ya había sido informado previamente que la categoría Sub 14 no participaría oficialmente, utilizó el nombre de Libertad F.C. e inscribió un equipo por su cuenta y sin autorización de la institución.

Reiteramos nuestras disculpas por lo sucedido y comunicamos que, en todo lo que esté a nuestro alcance, realizaremos las gestiones necesarias para aclarar formalmente esta situación ante quien corresponda.

Cabe destacar que, debido a la actitud adoptada y a haber actuado de manera inconsulta utilizando el nombre del club, el Sr. mencionado es declarado persona no grata para nuestra institución.

Libertad F.C. es una institución formada por personas trabajadoras y comprometidas, que día a día luchan para sacar adelante al club del barrio Cien Manzanas. No vamos a permitir que nadie manche con hechos ajenos el sacrificio y el esfuerzo de tanta gente.

Comisión Directiva

Libertad F.C.

De Salto Uruguay y Juventus por el Litoral Norte en play off

Tiempo gris: perdieron todo lo que jugaron

El Torneo del Litoral Norte tiene sus finalistas definidos, y los play off no pudieron ser más adversos para el básquetbol salteño.

En una noche cargada de tensión y buen juego, el Centro Allavena de Paysandú ratificó su momento al imponerse por 80-77 ante Salto Uruguay, sellando su boleto a la final y confirmando su clasificación a la OBL.

En el Gimnasio de Centro Allavena, se vivió una noche de pura adrenalina.

Si bien Salto Uruguay —el vigente campeón salteño— llegó con la urgencia de forzar un tercer encuentro, el equipo dirigido por Sebastián Acosta mostró una templanza notable.

- espacio publicitario -

Tras un primer tiempo parejo (42-40 para la visita al llegar al descanso largo), Allavena logró ajustar sus piezas defensivas en el tercer período, inclinando la balanza a su favor para entrar al cierre con una ventaja que supieron administrar con oficio. El éxito de Allavena radicó en su capacidad para repartir el goleo. Mientras que en Salto Uruguay el destaque individual de Federico Álvarez (28 puntos) y J. Pierce (19 puntos).Allavena encontró respuestas tanto en sus titulares como en la segunda unidad, manteniendo la intensidad necesaria para aguantar la arremetida final del «Decano».



Historial reciente del clásico

Fecha Competición Resultado 01/02/2026 Supercopa Uruguaya Peñarol 1 – 0 Nacional 30/11/2025 Liga AUF Nacional 1 – 0 Peñarol 23/11/2025 Liga AUF Peñarol 2 – 2 Nacional 09/08/2025 Liga AUF Peñarol 3 – 0 Nacional

Cuatro enfrentamientos consecutivos con resultados repartidos, incluyendo la reciente definición por la Supercopa.

DE MANOS VACÍAS

La eliminación de Salto Uruguay cierra un capítulo amargo para el básquetbol salteño en esta instancia del Torneo del Litoral Norte. Con la caída de Juventus ante Centro Pelotaris —quienes barrieron la serie con contundencia—, los dos representantes de Salto se despiden de la competencia, dejando el camino libre para una final sanducera. Ahora los ojos se posan en el duelo decisivo de Centro Allavena y Centro Pelotaris. En el caso de Juventus alistó sin los foráneos. Limitó su chance: claramente.

El admirable caso de Lanús

Fue la semana pasada, cuando Lanus ganó en el Maracaná, para convertirse en CAMPEÓN de la Recopa Sudamericana ante Flamengo. Así le fue en Torneos Internacionales los últimos años. El fin de EL PUEBLO: remarcar lo que es un auténtico acontecimiento. ¿Cómo un equipo menor puede llegar a tanto? Cabe preguntarse qué hay detrás del fenómeno Lanús.

*********

CAMPEÓN Copa Sudamericana 2013.

SUBCAMPEÓN Copa Libertadores 2017.

SUBCAMPEÓN Copa Sudamericana 2020.

SEMIFINALISTA Copa Sudamericana 2024.

CAMPEÓN Copa Sudamericana 2025.

CAMPEÓN Recopa Sudamericana 2026.

Totalmente digno de admirar.

Los que deciden, no duermen:¿Las nuevas reglas?

Estas son las nuevas reglas que FIFA pretende que se pongan en vigencia a partir de la próxima Copa del Mundo. El futbolista que salga reemplazado tendrá 10 segundos para salir de la cancha. Si no lo cumple, el jugador que ingresa deberá esperar 1 minuto.

Si un jugador pide asistencia médica en cancha, deberá salir 1 minuto.

Si el árbitro entiende que se pierde tiempo en un lateral o saque de arco iniciará un conteo de 5 segundos. Si no se pone la pelota en juego, el lateral será para el otro equipo.

El VAR también podrá intervenir en segundas amarillas o córners si detecta que hay un error.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/l8et